Theo lịch nghỉ lễ, sinh viên trường nào được nghỉ liên tục 5 ngày?

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), lịch nghỉ lễ của các trường và doanh nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Năm nay, ngày lễ rơi vào thứ ba, nhưng tùy kế hoạch của từng đơn vị, sinh viên và người lao động có thể được nghỉ liên tục từ 1-5 ngày.

Đáng chú ý, theo thông báo của ĐH Kinh tế TP.HCM, viên chức, người lao động, giảng viên và người học được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ sáu (20.11) đến hết thứ ba (24.11).

Cụ thể, ngày làm việc thứ hai (23.11) được hoán đổi sang thứ bảy (28.11). Hoạt động học tập, làm việc trở lại bình thường từ ngày 25.11. Đối với các buổi học trùng lịch nghỉ, giảng viên chủ động đăng ký dạy bù theo quy định.

Lịch nghỉ lễ 24.11, sinh viên trường nào được nghỉ tới 5 ngày? ẢNH: AN VY

Tương tự, theo thông báo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên nghỉ 5 ngày liên tục, từ 20 - 24.11, kết hợp dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhà trường yêu cầu các khoa, viện bố trí lịch học bù, đồng thời lưu ý sinh viên thường xuyên theo dõi những điều chỉnh về thời khóa biểu.

Trong khi đó, Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo sinh viên được nghỉ ngày 23 và 24.11. Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn chuyển các lớp học trực tiếp ngày 23.11 sang học trực tuyến, giúp sinh viên thuận tiện hơn.

Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ ra sao?

Không chỉ các trường đại học, lịch nghỉ tại doanh nghiệp cũng có sự khác biệt.

Theo thông tin từ công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam, người lao động nghỉ 4 ngày liên tục, từ 21 - 24.11. Thông tin từ Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam, công ty dự kiến hoán đổi ngày làm việc để người lao động có kỳ nghỉ 4 ngày.

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24.11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.



Nghỉ lễ, người trẻ có thêm cơ hội khám phá văn hóa

Nhiều bạn trẻ cho biết dịp lễ năm nay là cơ hội để tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động tham quan, vui chơi tại địa phương.

Lê Minh Phương, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho biết ngày 24.11, người dân được miễn phí tham quan nhiều địa điểm. Phương dự tính sẽ đi Hội trường Thống Nhất để tìm hiểu văn hóa và tranh thủ chụp ảnh cho dịp tết sắp đến.

Hoàng Phúc (25 tuổi), nhân viên Công ty Dalosa (TP.HCM), tận dụng một ngày nghỉ để tụ tập bạn bè. Buổi tối, Phúc dự định sẽ đi xem bắn pháo hoa. "Mình có rất nhiều dự định trong ngày lễ như xem 3D mapping, pháo hoa, săn sale… Lần đầu có một ngày lễ văn hóa ngay trong tháng 11 làm mình rất thích thú", Phúc nói.

Nhiều địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM mở cửa tham quan miễn phí trong ngày 24.11 ẢNH: AN VY

Không chỉ lên kế hoạch vui chơi trong ngày lễ, những người trẻ có ý định đi du lịch xa cũng cần tính toán lịch trình sớm để tránh tình trạng hết chỗ, giá dịch vụ tăng cao.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông du lịch Việt (TP.HCM), cho biết một trong những lý do khiến người trẻ thường đặt dịch vụ sát ngày là tâm lý chờ bạn bè, đồng nghiệp cùng thống nhất kế hoạch. Có những nhóm bàn chuyện đi chơi từ sớm nhưng đến trước ngày khởi hành 2-3 ngày mới quyết định điểm đến, đặt vé và phòng nghỉ.

Theo dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp, gần 40% khách trẻ đặt dịch vụ trong vòng 5-7 ngày trước chuyến đi thuộc nhóm chưa chủ động lên kế hoạch. Bên cạnh đó, không ít người chờ giá giảm vào phút chót hoặc khó sắp xếp lịch làm việc nên ngại đặt trước.

"Chờ đến sát ngày mới chốt chuyến đi, nhiều bạn dễ rơi vào cảnh hết phòng, giá vé tăng cao. Đáng lo hơn, tâm lý muốn săn được giá rẻ còn khiến người trẻ dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội mà chưa kiểm chứng thông tin", ông Vũ nhận định.

Đặc biệt, khi săn ưu đãi du lịch trên mạng xã hội, ông Vũ cho rằng bạn cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp, chỉ giao dịch qua các kênh uy tín và cảnh giác với mức giá rẻ bất thường để tránh chuyến đi chơi ngày lễ trở thành trải nghiệm không vui.