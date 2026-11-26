Bao nhiêu ngày nữa đến tết?

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nhiều người trẻ đã bắt đầu đếm ngược đến những kỳ nghỉ tiếp theo.

Trên mạng xã hội, những nội dung hài hước như "dọn nhà đón tết", "sẵn sàng về quê dọn nhà đón tết Đinh Mùi"… khiến không khí đón năm mới như đến sớm hơn.

Tính từ hôm nay (26.11.2026), còn 36 ngày nữa đến Tết Dương lịch (1.1.2027) và 72 ngày nữa đến mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi (6.2.2027).

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương vào dịp Tết Dương lịch. Năm 2027, ngày 1.1 rơi vào thứ sáu nên những người có chế độ nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 1 - 3.1.2027.

Nhiều người đếm ngược chờ đón Tết Dương lịch ẢNH: AN VY

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 4 - 10.2.2027 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Săn vé, đặt tour du lịch tết từ sớm

Trần Nguyễn Ngọc Mỹ (29 tuổi), làm việc trên đường Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết cô đang rất mong chờ kỳ nghỉ tết sắp tới để thỏa sức vui chơi, tận hưởng thời gian bên những người thân yêu.

"Mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, người thân. Năm nay có thêm một ngày nghỉ đặc biệt nhưng năm sau lại có đến 2 ngày. Rất thú vị", Mỹ chia sẻ và nói cô háo hức mong chờ khoản tiền thưởng tết sau một năm làm việc.

Nhiều bạn trẻ chờ ngày về quê đón tết với gia đình ẢNH: AN VY

Đào Thảo Đan (24 tuổi), ngụ đường 13, P.Bình Trưng (TP.HCM), cho biết dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tâm lý nôn nao đã xuất hiện.

"Tết là dịp mọi người dành thời gian cho gia đình, người thân. Đi chơi công viên, mình thấy nhiều bạn cũng bắt đầu chụp ảnh tết", Đan nói.

Còn Nguyễn Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết cô rất yêu thích không khí ngày tết và đang háo hức chờ đợi kỳ nghỉ sắp tới.

Với lịch nghỉ lễ, tết năm 2027, người trẻ có thể sớm lên kế hoạch về quê, du lịch, cân đối ngân sách ngay từ cuối tháng 11. Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, nhu cầu di chuyển vào những kỳ nghỉ lễ thường tăng cao.

Theo chuyên gia, việc lên kế hoạch sớm giúp du khách chủ động hơn về lịch trình, có nhiều lựa chọn phù hợp và hạn chế tình trạng hết chỗ sát ngày khởi hành ẢNH: AN VY

Để tiết kiệm chi phí, thay vì đợi đến khi nhận thưởng tết mới bắt đầu tìm kiếm các dịch vụ du lịch, ông Phương khuyên người trẻ có thể khảo sát giá vé máy bay, tour, khách sạn ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ chính sách hoàn, hủy, đổi ngày trước khi thanh toán.

Với những chuyến du lịch nước ngoài, ông Phương lưu ý bạn cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu, visa và các thông tin trên vé máy bay. Những người du lịch tự túc cũng nên xác nhận lại phòng nghỉ, phương tiện di chuyển, vé tham quan trước khi khởi hành.