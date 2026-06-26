Bất ngờ test ma túy hàng loạt tài xế tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Ngăn ma túy sau vô lăng

Ngày 26.6, lãnh đạo Công an phường An Khê cho biết đơn vị vừa phối hợp Ban quản lý Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với đội ngũ tài xế, phụ xe đang hoạt động tại bến và một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

Đợt kiểm tra nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Công an phường An Khê bất ngờ test nhanh ma túy đối với tài xế tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Lực lượng công an đã test nhanh 50 tài xế, phụ xe, kết quả 100% âm tính với chất ma túy.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an phường An Khê cho biết việc kiểm tra được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy trong hoạt động vận tải hành khách.

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, xây dựng môi trường vận tải an toàn, văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, hướng đến mục tiêu xây dựng phường An Khê không ma túy.

Lực lượng công an tkiểm tra ma túy nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách ẢNH: Đ.X

Đợt kiểm tra nhận được sự đồng tình, hợp tác của các doanh nghiệp vận tải cùng đội ngũ tài xế, phụ xe. Nhiều tài xế cho rằng việc kiểm tra định kỳ không chỉ giúp bảo vệ chính người lái xe mà còn tạo sự yên tâm cho hành khách trong mỗi chuyến đi.

Tham gia kiểm tra, tài xế P.V.B (ở thành phố Đà Nẵng) cho biết hoàn toàn ủng hộ việc lực lượng công an tổ chức test nhanh ma túy đối với tài xế, phụ xe. Theo anh B., chỉ cần một người điều khiển phương tiện hoặc phụ xe sử dụng ma túy cũng có thể khiến khả năng làm chủ hành vi bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho cả hành khách trên xe và những người tham gia giao thông.

"Việc kiểm tra thường xuyên là rất cần thiết để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, giúp hành khách yên tâm và góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi chuyến xe", anh B. chia sẻ.

Các tài xế hợp tác thực hiện test nhanh ma túy theo hướng dẫn của lực lượng công an ẢNH: Đ.X

Test ma túy hơn 10.500 trường hợp

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng chức năng, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ 533 vụ với 887 người phạm tội về ma túy; thu giữ 15,8 gam heroin, hơn 36,2 kg cần sa, 91 cây cần sa, hơn 3,5 kg ma túy tổng hợp cùng 1.226 viên ma túy tổng hợp, khoảng 4,5 kg các loại ma túy khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 307 xe máy, 4 ô tô, 1 khẩu súng, 50 viên đạn, 415 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường đấu tranh, triệt xóa các hành vi liên quan đến ma túy ẢNH: Đ.X

Cơ quan điều tra đã khởi tố 469 vụ với 884 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật. Song song với công tác đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai hiệu quả giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch số 483 của Bộ Công an.

Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 10.569 trường hợp, phát hiện 1.945 người dương tính với chất ma túy, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh từ ma túy.

Đến nay, việc triển khai chủ trương xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Hiện có 38 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí "không ma túy", chiếm 40,4% tổng số đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng.