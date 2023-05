Bất ngờ 'tỷ lệ chọi' tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội

Song, tỷ lệ này không phải yếu tố duy nhất để quyết định điểm chuẩn cao hay thấp, do học sinh (HS) khi đăng ký dự thi đã tính toán, cân nhắc khá kỹ để "liệu cơm gắp mắm" vào các trường vừa với sức của mình.



T RƯỜNG TỐP DƯỚI "TỶ LỆ CHỌI" CAO

Theo công bố số HS đăng ký dự thi lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 của Sở GD-ĐT Hà Nội sáng 17.5, có 104.917 HS đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.064 và 64.099. Theo đó, "tỷ lệ chọi" (số nguyện vọng 1 trên chỉ tiêu) dao động 1/0,51 - 1/3,55. Để vào 10 trường THPT có "tỷ lệ chọi" cao nhất, HS phải cạnh tranh với ba, bốn bạn khác, trong khi tại một số trường, số HS đăng ký còn thấp hơn chỉ tiêu. Nhìn chung, "tỷ lệ chọi" của các trường tốp 10 năm nay cao hơn so với năm ngoái (dao động 1/2,33 - 1/3,03).

Trong đó, Trường THPT Khương Hạ có "tỷ lệ chọi" cao nhất: 1/3,55, tức cứ 4 HS mới có 1 em trúng tuyển. Trường này chỉ tuyển 280 HS, nhưng nhận được 995 hồ sơ đăng ký. Đây là trường liên cấp tiểu học, THCS và THPT, mới bước sang mùa tuyển sinh thứ 3 và điểm chuẩn 2 năm trước ở tốp dưới so với các trường THPT trong khu vực nội thành. Điểm chuẩn năm 2022 của trường này là 34,5 điểm. Lọt vào tốp 10 về "tỷ lệ chọi" năm nay còn có các trường vốn có điểm chuẩn đầu vào thấp của các năm trước như: THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Trung Văn…

Việc năm nay HS đổ xô đăng ký dự tuyển vào các trường này, ngoài lý do trường đóng ở khu vực tuyển sinh có mật độ dân số cao, còn có thể do phụ huynh và HS chọn nguyện vọng an toàn, vì năm nay Hà Nội tiếp tục áp dụng quy định không cho HS đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi biết "tỷ lệ chọi" của từng trường.

Xếp sau về "tỷ lệ chọi" năm nay là Trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ 1/3,43. Hệ không chuyên của trường này tuyển 270 HS, nhận được 926 hồ sơ. Đồng hạng ba cũng là các tên tuổi dễ đoán như Trường THPT Sơn Tây và THPT Kim Liên, cùng có "tỷ lệ chọi" 1/2,62. Trường THPT Sơn Tây nhận 708 nguyện vọng 1 vào lớp 10 không chuyên nhưng chỉ tiêu là 108. Còn Trường THPT Kim Liên, năm ngoái không góp mặt trong tốp 10 nhưng năm nay "tỷ lệ chọi" tăng vì chỉ tiêu giảm 90. Các vị trí còn lại thuộc về các trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, Cầu Giấy, Yên Hòa, Phan Đình Phùng, "tỷ lệ chọi" dao động 1/2,36 - 1/2,23.

N HIỀU TRƯỜNG SỐ ĐĂNG KÝ ÍT HƠN CHỈ TIÊU

Ở chiều ngược lại, trong 10 trường THPT có mức độ cạnh tranh thấp nhất Hà Nội, 9 trường có "tỷ lệ chọi" dưới 1, tức là số HS đăng ký còn ít hơn chỉ tiêu. Đây đều là những trường ngoại thành, xa trung tâm TP, số lượng HS tốt nghiệp THCS thấp. Trong số này, Trường THPT Minh Quang có "tỷ lệ chọi" thấp nhất, chỉ 1/0,51, số HS nộp nguyện vọng chỉ bằng một nửa chỉ tiêu. Tiếp theo là các trường THPT Bắc Lương Sơn, Thọ Xuân, Tự Lập, Bất Bạt, Xuân Khanh, Nguyễn Văn Trỗi, Ứng Hòa B, Lưu Hoàng với tỷ lệ chọi dao động 1/0,69 - 1/0,98. Trường THPT Đại Cường là trường duy nhất tốp 10 từ dưới lên có "tỷ lệ chọi" trên 1. Trường này có chỉ tiêu 315 và nhận được 322 hồ sơ. Mức này cũng tương tự năm ngoái khi 10 trường có mức độ cạnh tranh thấp nhất có "tỷ lệ chọi" dao động 1/0,6 - 1/0,95.

"T Ỷ LỆ CHỌI" CÓ QUYẾT ĐỊNH ĐIỂM CHUẨN ?

Năm 2022, "tỷ lệ chọi" cao nhất là Trường THPT Yên Hòa (1/3,03) cũng là trường có mức điểm chuẩn cao thứ nhì TP, với 42,25 điểm, chỉ sau hệ không chuyên của Trường THPT Chu Văn An (43,25 điểm). Vậy năm nay điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Khương Hạ, nơi có "tỷ lệ chọi" cao nhất, có lọt vào tốp cao nhất, nhì TP hay không?

Hơn 55% HS vào lớp 10 công lập Năm 2023, Hà Nội có 129.210 HS tốt nghiệp THCS. Trong số này, 72.000 em vào công lập (tương đương 55,7%), còn lại học các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (23,2%), trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX.

Nhiều chuyên gia cho rằng, "tỷ lệ chọi" cao hay thấp không phải yếu tố duy nhất quyết định mức điểm chuẩn. Trường THPT Yên Hòa năm ngoái có "tỷ lệ chọi" cao nhất và điểm chuẩn cao nhì TP nhưng nhiều năm qua trường này luôn nằm trong tốp đầu. Còn Trường THPT Khương Hạ, vốn có mức điểm chuẩn tốp cuối so với các trường THPT nội thành thì dù "tỷ lệ chọi" cao nhất, mức điểm chuẩn cũng chỉ có thể tăng lên một chút chứ không thể vọt lên ở tốp đầu. Điều này do HS khi đăng ký dự thi đã tính toán, cân nhắc dựa trên khả năng học tập của mình để chọn trường có mức điểm chuẩn phù hợp.

Nhiều trường lâu nay tuy không nằm trong tốp trường có "tỷ lệ chọi" cao nhất như: THPT Việt Đức, Thăng Long, Trần Phú… nhưng mức điểm chuẩn luôn nằm trong những trường dẫn đầu. Việc HS đăng ký dự tuyển ít là do tâm lý "né" vào các trường điểm chuẩn cao vì sợ trượt. Ví dụ, năm nay Trường THPT Thăng Long được giao 675 chỉ tiêu nhưng chỉ có 889 HS đăng ký dự tuyển do điểm chuẩn năm ngoái của trường là 41,5, một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất TP. Những HS đăng ký vào các trường vốn có điểm chuẩn tốp đầu là những HS tự tin nhất về học lực của mình, do vậy dù số lượng cạnh tranh không cao nhưng lại là "cuộc đua" căng thẳng của những HS giỏi nhất.

Theo quy định, HS Hà Nội không được thay đổi nguyện vọng sau khi đăng ký. Do vậy, thông tin về "tỷ lệ chọi" chỉ để HS tham khảo và có sự chuẩn bị phù hợp cho kỳ thi.