Bất ngờ Việt Nam chi 1,5 tỉ USD nhập khẩu gạo

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị 3,55 tỉ USD, giảm 18,5%. Thặng dư thương mại gạo đạt 2,04 tỉ USD, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước.



Việt Nam chi 1,5 tỉ USD nhập khẩu gạo ẢNH: CHÍ NHÂN

Điều này đồng nghĩa trong 9 tháng đầu qua, Việt Nam đã chi đến 1,51 tỉ USD để nhập khẩu gạo.

Nguyên nhân là do giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Không có chi tiết về lượng gạo nhập khẩu từ ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong ngành xác nhận Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn lúa hàng hóa từ nước láng giềng Campuchia. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, lượng lúa nhập từ Campuchia ước tính khoảng 2 triệu tấn.

Trong khi đó, báo cáo tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo: Việt Nam sẽ trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới chỉ sau Philippines với sản lượng dự kiến lên mức kỷ lục 4,1 triệu tấn. Lượng gạo nhập khẩu chủ yếu từ Campuchia.

Ngoài việc nhập khẩu gạo từ Campuchia, các doanh nghiệp chế biến sản phẩm sau gạo cũng nhập khẩu một lượng lớn gạo từ Ấn Độ về để chế biến bún, bánh, phở, nấu rượu và phục vụ ngành chăn nuôi.

Theo một số chuyên gia, nhập khẩu gạo Việt Nam có xu hướng tăng trong những năm gần đây vì nguồn cung nội địa hạn chế do diện tích sản xuất có khuynh hướng thu hẹp và năng suất lúa cũng đã đạt tới ngưỡng tối đa. Việc phát triển sang hướng thương mại gạo là hướng đi thể hiện sự trưởng thành của các doanh nghiệp gạo Việt Nam. Trong xu hướng nguồn cung nội địa ngày càng hạn chế, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các loại gạo chất lượng cao để nâng cao giá trị.