Philippines muốn tăng thuế nhập khẩu gạo, Ấn Độ thu phí xuất khẩu

Philippines có quay lại mức thuế nhập khẩu gạo 35%?

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr., cho biết: Vụ thu hoạch chính đã bắt đầu và lệnh cấm nhập khẩu gạo 60 ngày (bắt đầu từ 1.9) đã giúp giá lúa nội địa tăng nhẹ lên khoảng 14 peso (0,24 USD)/ kg từ mức thấp 8 peso/ kg. "Tổng thống Marcos đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp (DA) chuẩn bị các lệnh cần thiết để gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo", Bộ trưởng Tiu Laurel được báo chí nước này dẫn lời.

Philippines muốn kéo dài lệnh cấm nhập khẩu và tăng thuế với gạo, trong khi Ấn Độ tăng cường quản lý gạo xuất khẩu (Ảnh minh họa) ẢNH: CHÍ NHÂN

Tuy nhiên, việc dừng nhập khẩu hay kéo dài lệnh cấm được cho là không phát huy tác dụng. Giữa tuần qua, đại diện Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF) kiến nghị: Đề xuất gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thêm 15 - 30 ngày sẽ không giải quyết tình trạng giá gạo nội địa liên tục giảm. Giải pháp cho vấn đề này là khôi phục mức thuế suất 35% đối với gạo nhập khẩu.

Kiến nghị này cũng đang được chính phủ Philippines cân nhắc cùng với việc kéo dài lệnh cấm nhập khẩu.

Ngày 4.6.2024, Philippines quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo từ 35% xuống còn 15% và áp dụng kéo dài đến năm 2028. Việc giảm thuế này nhằm hạ nhiệt cơn sốt giá gạo kéo dài trong thời gian trước đó do nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu nội địa tăng cao dẫn đến góp phần gia tăng lạm phát. Và để bảo đảm vấn đề an ninh lương thực, Philippines đã ký thỏa thuận thương mại gạo với Việt Nam, nguồn cung lớn nhất.

Tính đến 11.9, Philippines đã nhập khẩu trên 3 triệu tấn gạo và dự kiến sản lượng cần thiết phải nhập khẩu thêm để đảm bảo an ninh lương thực khoảng 1,5 triệu tấn; năm 2024 nhập khẩu gần 4,7 triệu tấn.

Vì sao Ấn Độ thu phí xuất khẩu gạo trắng?

Tuần qua, Chính phủ Ấn Độ thông báo áp dụng quy định bắt buộc với các nhà xuất khẩu gạo phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo trắng (non-basmati). Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng quyết định áp dụng mức phí xuất khẩu là 8 rupee (0,09 USSD)/ tấn với mặt hàng này. Tương tự, Ấn Độ cũng tăng phí đăng ký hợp đồng xuất khẩu đối với gạo Basmati từ 30 rupee (0,34 USD) lên 70 rupee/ tấn.

Đại diện các nhà xuất khẩu gạo nước này cho biết, cơ chế mới này sẽ giúp thiết lập việc giám sát và kiểm soát tốt hơn lượng gạo thực tế được xuất khẩu, cũng như tạo ra một cơ sở dữ liệu toàn diện về các điểm đến xuất khẩu. Sự minh bạch như vậy sẽ nâng cao uy tín của ngành thương mại gạo Ấn Độ và tạo nền tảng vững chắc cho việc hoạch định chính sách.

Mỗi năm, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 16 - 17 triệu tấn gạo trắng (non-basmati) và từ 6 - 7 triệu tấn gạo Basmati. Nguồn thu phí này sẽ được Chính phủ sử dụng cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm gạo giá trị gia tăng và tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Mục tiêu là tái đầu tư trực tiếp vào tăng trưởng và khả năng cạnh tranh dài hạn của ngành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng ra toàn cầu.

Trong những ngày đầu tháng 9, mưa lớn ở nhiều nơi đặc biệt là Maharashtra, Punjab, Rajasthan đang đe dọa sản lượng vụ Kharif 2025 - 2026. Mưa lớn kéo dài làm chậm quá trình thu hoạch và có khả năng trì hoãn việc gieo trồng vụ Rabi.

Du vậy, điều này chỉ kéo giảm một ít mức tăng trưởng sản lượng lương thực của nước này nhưng vẫn duy trì mức cao kỷ lục. Tính đến ngày 17.9, dự trữ gạo của Ấn Độ đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất trong bốn năm gần đây. Cụ thể, lượng dự trữ bao gồm cả lúa chưa xay xát, đạt 48,2 triệu tấn, cao hơn mục tiêu đến 13,5 triệu tấn.