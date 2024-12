Bắt người đàn ông đập trụ ATM trước ngân hàng ở Q.Bình Tân

Ngày 8.12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ người đàn ông để điều tra về hành vi dùng xà beng đập trụ ATM ngân hàng trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A).

Công an khám nghiệm hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, người đàn ông cầm xà beng đến trụ ATM của Ngân hàng trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) đập trụ ATM tại đây.

Lúc này, lực lượng chức năng P.Bình Hưng Hòa A tuần tra phát hiện, đã nhanh chóng phối hợp Công an Q.Bình Tân, bảo vệ ngân hàng khống chế, bắt giữ người đàn ông đưa về trụ sở công an làm rõ. Hiện danh tính người này chưa được công an công bố.

Liên quan vụ việc này, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, người đàn ông thực hiện hành vi trên một mình, không có đồng phạm.

Hệ thống báo động kịp thời cảnh báo và bảo vệ ngân hàng đã phối hợp lực lượng công an, dân phòng bắt giữ đối tượng, không có thiệt hại về tiền trong trụ ATM.

Hơn 12 giờ cùng ngày, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông dùng xà beng đập trụ ATM ngân hàng trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A).