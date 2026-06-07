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Thời sự Pháp luật

Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

Thanh Duy
Thanh Duy
07/06/2026 14:37 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố 4 bị can từng công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) do liên quan tới hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ).

Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ- Ảnh 1.

Công an thành phố Cần Thơ khởi bố, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Cần Thơ

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Các bị can đã bị khởi tố gồm: ông Võ Chí Công, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó bí thư thường trực xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ; ông Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Cần Thơ; ông Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là công chức tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.

Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ- Ảnh 2.

4 bị can từng công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, ngày 24.5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ).

Theo điều tra, trong giai đoạn 2021 - 2023, các bị can nói trên đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo quy định tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 6.1.2021 để chi sai quy định. 

Sau đó, họ lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỉ đồng.

Hiện, vụ án hình sự tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

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