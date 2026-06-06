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Thời sự Pháp luật

Cần Thơ: Thu giữ hơn 4.000 sản phẩm thời trang là hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng

Thanh Duy
Thanh Duy
06/06/2026 18:49 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ vừa thu giữ hơn 4.000 sản phẩm thời trang tại 2 cửa hàng có hành vi sản xuất, mua bán hàng giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Ngày 6.6, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Cần Thơ) vừa phối hợp các đơn vị kiểm tra, phát hiện 2 cửa hàng có hành vi sản xuất, mua bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Cần Thơ: Thu giữ hơn 4.000 sản phẩm thời trang là hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng- Ảnh 1.

Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra cửa hàng T.D Luxury, phát hiện nhiều đôi dép là hàng giả

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, ngày 5.6, cơ quan chức năng đã kiểm tra cửa hàng T.D Luxury ở phường Tân An, do H.P.D (33 tuổi) làm chủ hộ kinh doanh. Thời điểm này, lực lượng chức năng ghi nhận tại đây có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Burberry, Dior, Versace...

Qua kiểm tra, công an tạm giữ 1.200 đôi dép thành phẩm cùng nhiều đế dép, quai dép, dấu size, khuôn cắt, dấu khắc hiệu, cùng nhiều thiết bị liên quan phục vụ hoạt động sản xuất, mua bán của cửa hàng. Tổng trị giá của 1.200 đôi dép khoảng 1,8 tỉ đồng (nếu là hàng thật khoảng 18 tỉ đồng).

Bước đầu, D. khai nhận bắt đầu hoạt động sản xuất dép giả từ tháng 3.2025. D. giao nhiệm vụ cho em trai ruột tìm nguồn nguyên liệu, mua máy móc, công cụ, thuê thợ sản xuất. Để che giấu hành vi vi phạm, D. sử dụng lao động là những người có mối quan hệ trong gia đình, bạn bè thân quen.

Cần Thơ: Thu giữ hơn 4.000 sản phẩm thời trang là hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại cửa hàng T.H Luxury

ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Cơ quan chức năng cũng đã đến kiểm tra cửa hàng T.H Luxury ở phường Cái Khế, do H.T.H (24 tuổi) làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 3.000 áo, quần, túi, mũ thời trang… giả các nhãn hiệu Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior… Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1,9 tỉ đồng (nếu hàng thật khoảng 14 tỉ đồng).

Qua làm việc ban đầu, H. cho biết toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên mua trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau khi mua về, H. đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm, bán ra thị trường để kiếm lợi nhuận.

Hiện Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra hành vi sản xuất, mua bán hàng giả tại 2 cửa hàng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

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