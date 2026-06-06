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Giáo dục

Thí sinh Cần Thơ đến điểm thi tốt nghiệp THPT không xa quá 15 km

Thanh Duy
Thanh Duy
06/06/2026 10:59 GMT+7

Với 34.228 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP.Cần Thơ thành lập 80 điểm thi chính thức và tiêu chí là không để các em đi xa quá 15 km.

Ngày 6.6, tin từ Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho biết, thành phố có 34.228 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong số này, có 29.425 thí sinh giáo dục phổ thông, 2.950 thí sinh giáo dục thường xuyên, 63 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và 1.790 thí sinh đã tốt nghiệp thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Đặc biệt, có 9 thí sinh khiếm thính cần thiết bị hỗ trợ.

Thí sinh Cần Thơ đến điểm thi tốt nghiệp THPT không quá 15 km - Ảnh 1.

Cần Thơ có hơn 34.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: THANH DUY

Năm nay, TP.Cần Thơ thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, với hơn 4.000 giám thị, 273 thư ký, 240 công an… được huy động để phục vụ công tác coi thi. Tất cả đều đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện giao thông. 

Ông Võ Thanh Mộng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở GD - ĐT TP.Cần Thơ, cho biết hầu hết thí sinh dự thi đều được tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí địa điểm thi, sao cho gần nhất với nơi cư trú hoặc học tập. Nhìn chung, thí sinh giáo dục thường xuyên đi xa hơn do mạng lưới giáo dục rộng hơn. "Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo thống kê thì không có thí sinh nào phải đi trên 15 km, dù có ghép những điểm trường nhỏ và lớn", ông Mộng thông tin.

Để kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường có kế hoạch tổ chức xe đưa đón thí sinh đến nơi dự thi an toàn và cung cấp các suất ăn, chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. Đối với thí sinh tự do, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ giúp đỡ đưa đón, tìm chỗ trọ giá rẻ cho cả thí sinh và người nhà khi có nhu cầu.

Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã đạt được các mục tiêu đề ra. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất, đưa ra các phương án xử lý các tình huống bất thường... Đến nay, các đơn vị không ghi nhận khó khăn, đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

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