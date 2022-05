Bắt 'nhân vật bí ẩn' giúp Công ty Việt Á trục lợi

Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

“Can thiệp, tác động” cấp trên

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số đơn vị liên quan.

Theo C03, quá trình điều tra xác định, trong quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp Số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 cho Công ty Việt Á, bị can Nguyễn Huỳnh đã giới thiệu Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á với ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế. Đồng thời, ông Huỳnh đã có các hành vi “can thiệp và tác động” để ông Tuấn trình, ký đề xuất Bộ Y tế ban hành Quyết định cấp Số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trước khi giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý giá, ông Nguyễn Huỳnh có thời gian ngắn giữ chức Phó văn phòng của Cục Quản lý dược. Xét về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính trong Bộ Y tế, chức vụ của ông Huỳnh thấp hơn ông Tuấn, chưa kể hành vi “can thiệp và tác động” tới ông Tuấn là trái với chức năng, nhiệm vụ của ông Huỳnh.

Đáng chú ý, các hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Huỳnh xảy ra từ năm 2020. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Huỳnh còn chưa từng giữ các chức vụ như đã nêu trên mà chỉ là một chuyên viên bình thường tại Bộ Y tế.

Một nguồn tin xác nhận với Thanh Niên, tại thời điểm đó, ông Nguyễn Huỳnh là thư ký của một Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bắt 7 lãnh đạo, cán bộ y tế tại Trà Vinh, Vĩnh Long

Cùng ngày 25.5, đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Trần Đắc Thanh (50 tuổi), Phó giám đốc Sở Y tế Trà Vinh; Nguyễn Văn Lơ (61 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Trà Vinh; Lê Văn Thanh (57 tuổi), Phó trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC Trà Vinh và Nguyễn Văn Truyền (49 tuổi), chuyên viên Phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế Trà Vinh, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.





Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 - 2022, cả 4 bị can trên đã phối hợp với Công ty Việt Á thực hiện 8 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 (tương ứng với 8 hợp đồng) với tổng số tiền hơn 36 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Việt Á ký với Sở Y tế Trà Vinh 5 gói thầu và ký với CDC Trà Vinh 3 gói thầu. Trong quá trình thực hiện 8 gói thầu, các bị can đã có hành vi hợp thức hóa thủ tục đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền khoảng 7,6 tỉ đồng (Sở Y tế Trà Vinh khoảng 6,9 tỉ đồng; CDC Trà Vinh khoảng 0,7 tỉ đồng).

Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Đoàn Văn Hùng (59 tuổi), Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long; Đinh Thị Thanh Chi (54 tuổi), quyền Trưởng khoa dược - BVĐK tỉnh Vĩnh Long; Phan Thị Ngọc Thắm (42 tuổi), kỹ thuật viên trưởng - BVĐK tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, trong năm 2021, BVĐK Vĩnh Long thực hiện 11 gói (gồm 35 gói thầu) mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của BV với tổng giá trị hợp đồng gần 74 tỉ đồng. Trong đó, đã thanh toán hơn 68 tỉ đồng, chưa thanh toán hơn 5,5 tỉ đồng.

Qua thanh tra, phát hiện 34/35 gói thầu có bảng báo giá của các công ty là bảng photocopy, 53/53 hợp đồng mua bán, chứng thư thực hiện hợp đồng chậm so với ngày hợp đồng có hiệu lực từ 2 - 38 ngày. Ngoài ra, một số gói thầu, bảng báo giá không ghi ngày tháng, ký tên, đóng dấu; không có biên bản đóng, mở thầu…

Đáng chú ý, trong 11 gói mua sắm tại BVĐK Vĩnh Long, Công ty Việt Á tham gia 6 gói với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất - vật tư môi trường phát hiện Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR (sử dụng cho máy Agilent) với tổng giá trị phê duyệt kết quả trúng thầu (chỉ định thầu) hơn 24 tỉ đồng, tổng giá trị thanh toán hơn 24 tỉ đồng, còn lại hơn 31 triệu đồng chưa thanh toán.