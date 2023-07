Bắt nhân viên Công ty Việt Á ở Cần Thơ

Tối 7.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Trần Tiến Lực (36 tuổi, ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nhân viên Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).



Trần Tiến Lực bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, điều 355 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quyết định khởi tố bị can, Lực đã câu kết, giúp sức cho Phạm Ngọc Thùy và Đỗ Thị Yến Phương (nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ) kê khống số lượng hàng hóa gồm kit xét nghiệm viêm gan B, C, lao... Đồng thời, làm thủ tục để bộ phận mua sắm của bệnh viện này thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng.

Theo điều tra, Trần Tiến Lực đã có hành vi câu kết, giúp sức cho 2 nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ kê khống hàng hóa kit xét nghiệm ĐÌNH TUYỂN

Sau đó, Công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán (sau khi trừ chi phí, chiết khấu...) rồi chuyển cho Lực. Lực rút tiền đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Phương, Thùy để chiếm đoạt khoảng 800 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Yến Phương (33 tuổi) và Phạm Ngọc Thùy (36 tuổi, nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ, về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố sau khi phục hồi giải quyết kiến nghị

Cũng liên quan Công ty Việt Á, tháng 2.2022, sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án có liên quan đến hành vi mua bán kit xét nghiệm PCR Covid-19 của Công ty Việt Á.

Đến tháng 6.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ án từ Thanh tra TP.Cần Thơ liên quan đến việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Cần Thơ năm 2020 - 2021. Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, đến hết thời hạn kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố mà chưa nhận được kết quả, nên tháng 10.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố.

Trước đó, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai sót trong việc mua sắm tại Sở Y tế Cần Thơ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ ĐÌNH TUYỂN

Đến ngày 11.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh theo quy định sau khi nhận được kết quả trưng cầu giám định, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cung cấp.

Theo kết luận của Thanh tra TP.Cần Thơ, trong năm 2020 - 2021, Sở Y tế Cần Thơ và cơ quan, đơn vị liên quan đã mua sắm 576 gói thầu, tổng giá trị gần 280 tỉ đồng. Đoàn thanh tra kiểm tra 413 gói thầu với tổng giá trị gần 240 tỉ đồng. Qua thanh tra, phát hiện nhiều sai sót trong việc mua sắm tại Sở Y tế Cần Thơ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ và nhiều đơn vị thuộc ngành y tế Cần Thơ.