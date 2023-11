Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo đồng nghiệp gần 1,6 tỉ đồng

Sáng 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là nhân viên ngân hàng.



Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thanh Khoa (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 5.2015, Lê Thanh Khoa cùng làm nhân viên ngân hàng với chị L.T.T.H (39 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tại một chi nhánh trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lê Thanh Khoa NGUYỄN TÚ

Trong quá trình làm việc, chị H. tin tưởng Khoa là đồng nghiệp nên năm 2023, chị H. đồng ý cho Khoa mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách.

Theo đó, từ ngày 12.4.2023 đến ngày 18.5.2023, Khoa mượn chị H. gần 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, Khoa không làm thủ tục đáo hạn như mục đích mượn tiền ban đầu, mà dùng tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân và nạp tiền vào tài khoản cá độ trên mạng.

Khoa ký các biên bản bắt tạm giam NGUYỄN TÚ

Cụ thể, trong đó Khoa trả nợ 2 chủ nợ 1,2 tỉ đồng, còn lại nạp vào tài khoản cá độ trực tuyến trên mạng và thua sạch.



Theo cơ quan công an, ngoài lừa đảo chị H., Khoa còn có dấu hiệu vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người khác. Để mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên quan đến Lê Thanh Khoa, thì liên hệ Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu) hoặc qua số điện thoại 0694.260.111 để trình báo, cung cấp thông tin.