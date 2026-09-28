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    Thời sự

    Bắt nhanh 2 thiếu niên cướp giật điện thoại người nước ngoài ở Vũng Tàu

    Nguyễn Long-Ngọc Lê
    Do thiếu tiền tiêu xài, D. điều khiển xe máy chở N. đến phường Vũng Tàu, phát hiện một người nước ngoài đang đi xe đạp cầm điện thoại liền áp sát cướp giật, rồi tẩu thoát.

    Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ Trần Cao N. và Đỗ Văn D. (cùng 17 tổi, ở phường Tân Phước) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

    Bắt nhanh 2 thiếu niên cướp giật điện thoại người nước ngoài ở Vũng Tàu - Ảnh 1.
    Bắt nhanh 2 thiếu niên cướp giật điện thoại người nước ngoài ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

    D. (áo trắng) và N. bị bắt giữ

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 ngày 26.9, chị P.K (42 tuổi, quốc tịch Nga) điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu thì bị 2 người đi xe máy bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

    Nhận tin báo của nạn nhân, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét nghi can gây vụ cướp giật điện thoại, thu hồi tài sản cho bị hại.

    Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chưa đầy 18 giờ, lực lượng công an đã xác định N. và D. là 2 nghi can cướp giật tài sản của chị P.K nên yêu cầu đến trụ sở công an làm việc.

    Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền.

    Tối 26.9, cả 2 sử dụng xe máy đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để gây án. Khi phát hiện chị P.K đang cầm điện thoại trên đường Võ Thị Sáu, D. điều khiển xe áp sát để N. giật tài sản.

    Sau khi gây án, Đ. và N. mang điện thoại đến bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Mỹ, rồi chia nhau để tiêu xài.

    Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ xe máy được sử dụng để gây án, thu hồi điện thoại và trao trả cho chị P.K.

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