Vụ tỉnh trả lại nhà nhưng hơn 10 năm chưa được nhận: Giải quyết trong tháng 10

Liên quan đến bài viếtTỉnh trả lại nhà nhưng hơn 10 năm 'khổ chủ' vẫn chưa được nhận tài sản, ngày 18.9, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong việc bàn giao nhà đất tại số 6 Trần Hưng Đạo cho ông Phạm Ngọc Hiền.

Căn nhà của ông Hiền đang là điểm kinh doanh ăn uống ẢNH: NGUYỄN LONG

Thẩm quyền quản lý và bàn giao thuộc chính quyền địa phương

Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn tập trung làm rõ cơ sở pháp lý của khu nhà đất cũng như trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Thạch, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), nhà đất số 6 Trần Hưng Đạo không phải tài sản công do Nhà nước xác lập mà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Vì vậy, thẩm quyền quản lý và thực hiện thủ tục bàn giao thuộc chính quyền địa phương. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện.

Liên quan hồ sơ đất đai, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị Sở Tài chính sớm xác định giá trị tài sản để hoàn trả cho doanh nghiệp cổ phần hóa theo Quyết định 1746.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ thực hiện thủ tục thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cấp ngày 23.2.2004 cho Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng với đó là việc chấm dứt hợp đồng thuê đất liên quan.

Đây được xem là những thủ tục cần hoàn tất để tạo cơ sở pháp lý đối với việc bàn giao nhà đất cho ông Hiền.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung xử lý, phối hợp đồng bộ để giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 10.2026.

Theo phân công, Sở Tài chính TP.HCM có trách nhiệm xác định giá trị tài sản doanh nghiệp và thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thanh lý hợp đồng thuê đất.

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc thi hành bản án và các quyết định của UBND TP.HCM. Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố tổ chức thi hành Bản án số 977 năm 2024 theo quy định.

Sau khi các sở, ngành hoàn thành nhiệm vụ, UBND phường Vũng Tàu cam kết tiếp nhận và hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Hiền trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Gian nan đòi lại tài sản cho mượn

Như Thanh Niên phản ánh, nhà đất số 6 Trần Hưng Đạo nằm tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trương Công Định, phường Vũng Tàu (trước đây thuộc TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện khu nhà đất này được sử dụng để kinh doanh.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1984, ông Phạm Ngọc Hiền đi nước ngoài thăm gia đình và có đơn gửi Chủ tịch UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đề nghị cho Nhà nước mượn căn nhà của mình để sử dụng vào việc công ích.

Trong đơn, ông Hiền nêu rõ sau khi trở về sẽ đề nghị Nhà nước trả lại nhà. UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo sau đó có văn bản chấp thuận việc cho mượn và xác nhận sẽ trả lại căn nhà khi ông Hiền về nước.

Năm 1997, Sở Địa chính, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) ký hợp đồng cho Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê hơn 850 m² đất tại số 6 Trần Hưng Đạo, thời hạn 50 năm, để làm văn phòng.

Năm 2001, doanh nghiệp nhà nước này được chuyển thành công ty cổ phần. Đến năm 2004, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 850 m² cho công ty sử dụng làm văn phòng.

Năm 2005, khi còn định cư ở nước ngoài, ông Hiền ủy quyền cho người khác thực hiện việc đòi lại nhà. Năm 2006, ông Hiền về nước, đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Đến tháng 7.2010, sau khi được cấp chứng minh nhân dân, ông tiếp tục có đơn yêu cầu trả lại căn nhà.

Ngày 2.5.2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 985, trả lại căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo cho ông Hiền. Thế nhưng, quyết định này chưa được thực hiện trên thực tế.

Sau khi Quyết định 985 được ban hành, Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi kiện, cho rằng quyết định trả nhà ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Ngày 30.9.2022, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành quyết định giám đốc thẩm, công nhận việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 985 trả lại nhà cho ông Hiền là đúng quy định pháp luật.

Sau đó, công ty này tiếp tục khởi kiện liên quan đến Quyết định 1166 ngày 4.5.2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thu hồi đất cho thuê và Quyết định 1746 ngày 29.6.2017 về việc hủy việc xác định giá trị doanh nghiệp.

Ngày 10.9.2024, TAND cấp cao tại TP.HCM ban hành bản án phúc thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của công ty trên. Ngày 24.12.2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục có văn bản kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lại nhà cho ông Hiền. Dù vậy, đến nay, ông Hiền vẫn chưa được nhận lại tài sản.