TP.HCM: Cưỡng chế quán cà phê, gara lấn chiếm đất công trên đường Võ Nguyên Giáp

Ngày 31.7, UBND phường Phước Thắng, TP.HCM tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm, thu hồi diện tích hơn 5.200 m2 đất công tại 1658A Võ Nguyên Giáp do người dân chiếm mà Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ảnh.

Trong quá trình cưỡng chế, lực lượng chức năng đã dùng xe cuốc tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất, phá bỏ nhiều cây xanh do người lấn chiếm trồng trước đó.

Xe cuốc được đưa vào khu đất để tháo dỡ các công trình vi phạm ẢNH: NGUYỄN LONG

Mua bán đất công lòng vòng bằng giấy tờ viết tay

Như Thanh Niên thông tin trong bài viết "TP.HCM: Tại sao đất công mua bán giấy tay thành gara ô tô, quán cà phê?", phản ánh khu đất công nằm trên mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TP.HCM (trước đây là phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rộng hàng ngàn mét vuông được mua bán bằng giấy tay, sau đó thành quán cà phê, gara ô tô.

Theo hồ sơ, khu đất này của Tập đoàn muối Nam Bình, nhưng đã giải thể vào năm 1988. Năm 2017, HĐND TP.Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 02 về việc xác lập và quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn phường 12, trong đó có khu đất trên.

Hiện tại khu đất do bà Ngô Ngọc Quyên (cư trú tại số nhà 1658A đường Võ Nguyên Giáp) quản lý. Bà Quyên có giấy viết tay từ bà Nguyễn Thị Tư cho ông Nguyễn Văn Phước (lập ngày 20.5.1998); giấy viết tay từ ông Nguyễn Văn Phước và ông Nguyễn Hoàng Các (lập ngày 22.1.2001). Đến ngày 20.11.2002, bà Quyên nhận chuyển nhượng từ ông Các theo hợp đồng mua bán nhà đất viết tay.

Các công trình vi phạm trên khu đất đang bị tháo dỡ (ảnh trên) và khu đất trước thời điểm cưỡng chế

ẢNH: NGUYỄN LONG

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngay sau khi báo đăng, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Phước Thắng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nguồn gốc pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng khu đất công trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất biện pháp xử lý theo quy định; báo cáo UBND thành phố và đồng thời có văn bản thông tin, phản hồi Báo Thanh Niên.

Theo UBND phường Phước Thắng, khu đất 1658A Võ Nguyên Giáp có diện tích gần 5.200 m2 thuộc thửa đất số 422 + 588, tờ bản đồ số 108 nằm trong danh mục quỹ đất do nhà nước quản lý (đất công).

Trên khu đất này, tồn tại công trình tường bao xung quanh. Trong khuôn viên đất có công trình nhà ở, công trình phục vụ sửa chữa ô tô, quầy kinh doanh cà phê... xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 3.500 m2.

Ngày 12.3.2024, UBND phường 12 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Ngô Ngọc Quyên về hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý, đối với diện tích hơn 3.500 m2. Sau đó, chuyển hồ sơ đến UBND TP.Vũng Tàu xử phạt theo thẩm quyền.

Ngày 7.11.2024, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ban hành Quyết định số 8855 về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Ngọc Quyên. Theo đó, bà Quyên bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 3.6.2026, bà Quyên có đơn gửi UBND phường Phước Thắng xin tự nguyện tháo dỡ công trình, nhưng cần tạo điều kiện đến ngày 20.6 do tài sản trên đất rất nhiều và có giá trị lớn… phải sắp xếp chỗ bảo quản đồ đạc và thời gian tháo dỡ, vận chuyển.

Tuy nhiên, sau khi UBND phường Phước Thắng nhận đơn, tạo điều kiện cho đương sự tự tháo dỡ công trình nhưng bà Quyên vẫn không thực hiện nên ra quyết định cưỡng chế.