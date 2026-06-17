Vụ chiếm đất công, xây nhà hơn 35 năm: Chính quyền yêu cầu tháo dỡ công trình

Ngày 17.6, UBND phường Phước Thắng (TP.HCM) cho biết đã mời, làm việc đối với các hộ dân liên quan đến khu đất công rộng hơn 9.000 m2 trên đường Võ Nguyên Giáp bị lấn chiếm hơn 35 năm.

Khu đất công trên đường Võ Nguyên Giáp (bên trái) bị lấn chiếm hơn 35 năm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, có hơn 10 hộ dân xây nhà trên khu đất không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng.

Sau khi làm việc với các hộ dân, UBND phường Phước Thắng đã cắm biển báo đất do nhà nước quản lý, nghiêm cấm mọi hình thức lấn, chiếm. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND phường Phước Thắng cũng đã đo vẽ hiện trạng, diện tích thực tế các công trình đang sử dụng để xác minh xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, thu thập thông tin người cư trú, sử dụng công trình.

Theo đó, UBND phường này xác định 15 công trình, trong đó có 4 nhà tôn tạm, 1 chuồng nuôi gia súc, 8 công trình nhà xây gạch đang tồn tại trên khu đất công này.

Như Thanh Niên đã phản ánh trong bài viết "TP.HCM: Chiếm đất công, xây nhà trái phép hơn 35 năm vẫn chưa xử lý", đề cập đến khu đất có mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, trước đây là đường 51C, phường 12, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài hơn 100 m, rộng hàng ngàn mét vuông là đất công nhưng đã bị người dân bao chiếm, xây dựng hàng loạt căn nhà để ở, kinh doanh.

Theo UBND phường Phước Thắng, ngay sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, phường đã ban hành kế hoạch số 128 ngày 21.11.2025 rà soát, thống kê quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn.

UBND phường Phước Thắng cắm biển báo đất công tại khu đất ẢNH: NGUYỄN LONG

Qua rà soát, khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa đất số 47 + 48 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 63 + 64, diện tích hơn 9.000 m2 có tình trạng một số cá nhân chiếm đất xây dựng công trình trái phép và tự ý san lấp sai quy định. Theo UBND phường Phước Thắng, các công trình trái phép tại khu đất trên được xây dựng từ những năm 1990 - 2014.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 17.6, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng cho biết chính quyền địa phương đã gửi thông báo về việc tự tháo dỡ công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho các hộ dân.

Theo đó, phường yêu cầu các hộ dân chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp cố tình không chấp hành, phường sẽ xử lý theo quy định và không chịu trách nhiệm giải quyết thắc mắc về sau.

Phường Phước Thắng cũng sẽ yêu cầu các hộ vi phạm nộp tiền phạt và tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm mà có; trường hợp sử dụng đất trái quy định của pháp luật, nếu tiếp tục vi phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, xem xét khởi tố theo quy định.