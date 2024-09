Bắt nhanh nghi phạm cướp giật ở Q.7

Ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.7 (TP.HCM) đang tạm giữ Hồ Ngọc Lợi (27 tuổi, ở Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lợi tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 21.9, Lợi chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn P.Tân Phong thì phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên xe máy chờ người thân và trên tay có sử dụng điện thoại.

Lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, Lợi áp sát từ phía sau cướp giật điện thoại và nhanh chóng tẩu thoát.

Sáng 22.9, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.7 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc truy xét.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An nên phối hợp công an địa phương và bắt giữ Lợi lúc trưa 22.9. Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi của mình.

Công an trao trả tài sản bị cướp giật cho nạn nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lần theo camera, công an nhanh chóng phá án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an Q.7 cũng kịp thời thu hồi và trao trả tài sản lại cho nạn nhân. Hiện Công an Q.7 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.