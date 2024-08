Bắt nam shipper cướp giật điện thoại iPhone 15 Promax của phụ nữ

Ngày 1.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Huy (24 tuổi, ở Q.7) hành nghề nhân viên giao hàng (shipper) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an trao trả tài sản cho nạn nhân CACC

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 22.7, chị Đặng Thị Kim C. (24 tuổi, ở TP.Thủ Đức) đứng trước hẻm trên đường Trần Quang Diệu (P.14, Q.3) và có sử dụng điện thoại iPhone 15 Promax.

Cùng lúc này, nam shipper chạy xe máy đã áp sát, cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân đã đến công an trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an Q.3 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Ngày 26.7, công an đã bắt giữ Huy và thu hồi chiếc điện thoại di động, trao trả cho nạn nhân.

Trước đó, trên địa bàn Q.3 cũng xảy ra 2 vụ cướp giật điện thoại di động, nghi phạm là Đàm Hữu Thuận (45 tuổi, ở Q.5), từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 23 giờ 15 phút khuya 12.7, chị Phạm Thị Ngọc B. đang dùng điện thoại di động, đứng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Võ Thị Sáu) thì bị Thuận chạy xe máy ngược chiều, cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12 Promax.

"Ăn quen", một ngày sau, Thuận chạy xe máy trên đường Lê Quý Đôn (P.Võ Thị Sáu), cướp giật điện thoại iPhone 14 Promax của chị Huỳnh M. rồi tẩu thoát.

Nhận trình báo của nạn nhân, các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.3 vào cuộc truy xét, bắt giữ Thuận trong ngày 14.7 và thu hồi tài sản, trao trả cho các nạn nhân.