Bắt nhanh nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm hớt tóc ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ nữ chủ tiệm hớt tóc tử vong nghi bị sát hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt được nghi phạm Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa), chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ án mạng.

Nghi phạm Trần Hữu Sơn (ảnh nhỏ, góc trên bên phải) và hiện trường xảy ra vụ án mạng H.K

Bước đầu Trần Hữu Sơn khai với công an, Sơn có quan hệ tình cảm với chị C.T.N (37 tuổi, ngụ Bến Tre, chủ tiệm hớt tóc C.N trên đường Bùi Văn Hòa, P.Long Bình, TP.Biên Hòa).



Trưa 5.8, Sơn đến tiệm hớt tóc của chị C.T.N thì thấy chị này đang nhắn tin qua lại với một người đàn ông nên Sơn nổi cơn ghen dẫn đến cự cãi. Sau đó, Sơn dùng dao đâm chị C.T.N khiến nạn nhân gục xuống và tử vong.

Sau khi gây án, Sơn lấy điện thoại cùng ví tiền (có khoảng 4 triệu đồng) của chị C.T.N rồi bỏ trốn.

Đến đầu giờ chiều 5.8, người nhà chị C.T.N gọi điện thoại nhiều lần nhưng chị N. không bắt máy. Do vậy, người nhà đã đến tiệm hớt tóc kiểm tra thì phát hiện sự việc nên trình báo công an.