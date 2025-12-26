Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nhanh nhóm người hỗn chiến bằng mã tấu trong đêm Noel

Trần Kha - Ngọc Lê
26/12/2025 14:06 GMT+7

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm người mang theo dao tự chế, mã tấu hẹn nhau "huyết chiến" ngay trong đêm Noel khiến một người bị thương nặng.

Ngày 26.12, Công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn trong đêm Noel

Truy xét nhanh vụ hỗn chiến bằng mã tấu đêm Noel tại phú hòa Đông - Ảnh 1.

Mâu thuẫn cá nhân trong chuyện tình cảm cùng những xích mích trên không gian mạng nhóm người thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết bằng mã tấu

ẢNH: CTV

Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm cá nhân và những xích mích âm ỉ trên không gian mạng, V.T.K.D (19 tuổi) và T.T.N.D (20 tuổi) đã liên lạc, thách thức, hẹn gặp nhau để "giải quyết" trong đêm Noel.

Tối 24.12, tại một con hẻm trên đường Hồ Văn Tắng (ấp 6C, xã Phú Hòa Đông), V.T.K.D cùng đồng bọn đã chuẩn bị sẵn hung khí gồm dao tự chế, mã tấu, gậy sắt để nghênh chiến với nhóm T.T.N.D.

Trong lúc xô xát đánh nhau bằng hung khí, một người bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Hòa Đông đã triển khai lực lượng đến hiện trường và tiến hành truy xét các đối tượng ngay trong đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và đưa về trụ sở 8 người liên quan đến vụ hỗn chiến.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ của mình. Vụ việc đang được củng cố để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Phú Hòa Đông nhận định, việc các thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo hội nhóm đánh nhau đang gây nhiều khó khăn cho công tác ngăn chặn từ sớm.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần sát sao hơn trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là kiểm soát việc tham gia các hội nhóm tiêu cực trên không gian mạng.

Thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức pháp luật, tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tránh những hệ lụy đáng tiếc dẫn đến vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ.


Tin liên quan

Nhóm nam nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TP.HCM

Nhóm nam nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TP.HCM

Nhóm nam nữ dừng xe giữa đường cự cãi rồi lao vào đánh nhau loạn xạ bằng mũ bảo hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

đêm Noel hỗn chiến đường Hồ Văn Tắng tội phạm an ninh trật tự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận