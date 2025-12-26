Bắt nhanh nhóm người hỗn chiến bằng mã tấu trong đêm Noel

Ngày 26.12, Công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn trong đêm Noel.

Mâu thuẫn cá nhân trong chuyện tình cảm cùng những xích mích trên không gian mạng nhóm người thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết bằng mã tấu ẢNH: CTV

Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm cá nhân và những xích mích âm ỉ trên không gian mạng, V.T.K.D (19 tuổi) và T.T.N.D (20 tuổi) đã liên lạc, thách thức, hẹn gặp nhau để "giải quyết" trong đêm Noel.

Tối 24.12, tại một con hẻm trên đường Hồ Văn Tắng (ấp 6C, xã Phú Hòa Đông), V.T.K.D cùng đồng bọn đã chuẩn bị sẵn hung khí gồm dao tự chế, mã tấu, gậy sắt để nghênh chiến với nhóm T.T.N.D.

Trong lúc xô xát đánh nhau bằng hung khí, một người bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Hòa Đông đã triển khai lực lượng đến hiện trường và tiến hành truy xét các đối tượng ngay trong đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và đưa về trụ sở 8 người liên quan đến vụ hỗn chiến.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ của mình. Vụ việc đang được củng cố để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Phú Hòa Đông nhận định, việc các thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo hội nhóm đánh nhau đang gây nhiều khó khăn cho công tác ngăn chặn từ sớm.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần sát sao hơn trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là kiểm soát việc tham gia các hội nhóm tiêu cực trên không gian mạng.

Thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức pháp luật, tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tránh những hệ lụy đáng tiếc dẫn đến vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ.



