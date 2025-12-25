Tòa trả hồ sơ vụ nhóm đeo 'khăn quàng đỏ' hỗn chiến ở TP.HCM

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 25.12, TAND khu vực 7, TP.HCM trả hồ sơ cho Viện KSND khu vực 7 để điều tra bổ sung vụ 39 bị cáo liên quan băng “khăn quàng đỏ” về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

HĐXX phiên tòa nhóm "khăn quàng đỏ" hỗn chiến ẢNH: VÕ HÀ LAM

Theo cáo trạng, Đoàn Hoàng Minh và Lý Đức Trọng có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội Facebook, nên hẹn gặp nhau vào khuya 9.12.2022 tại khu vực công viên phần mềm Quang Trung (quận 12 cũ, TP.HCM) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó Trọng gọi điện thoại báo cho Đinh Duy Phúc (20 tuổi) biết.

Ngoài ra Trọng, Phúc còn rủ thêm nhiều thanh niên khác, trang bị hung khí... tập hợp tại khu vực chợ Đầu Mối (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) để đi đánh nhau.

Bị cáo Đinh Duy Phúc ẢNH: VÕ HÀ LAM

Về phía Minh, sau khi hẹn gặp Phúc thì vào ngày 9.12.2022, Minh rủ Hoàng Minh Tâm đi đánh nhau thì Tâm đồng ý. Nhóm của Minh tập hợp được hàng chục thanh niên khác để đi đánh nhau. Tuy nhiên do không xác định được vị trí của nhau nên nhóm Phúc và nhóm Minh không gặp được nhau.

Vì vậy, cả 2 nhóm tự giải tán và đi về. Sau đó Phúc tiếp tục nhắn tin hẹn với Minh sẽ đánh nhau vào ngày 10.12.2022.

Mua 50 khăn quàng đỏ để phân biệt đồng bọn

Tối 10.12.2022, Phúc mua 50 cái khăn quàng đỏ với mục đích cho cả nhóm buộc vào bên tay trái thì đi đánh nhau sẽ phân biệt được đồng bọn và không đánh nhầm.

Đến đêm 10.12.2022, khi phát hiện Đoàn Hoàng Minh di chuyển trên đường Tô Ký, nhóm của Đinh Duy Phúc truy đuổi. Trong quá trình rượt đuổi, Minh bị chém trúng lưng, té xe và tiếp tục bỏ chạy nhưng bị nhóm Phúc đuổi kịp và xông vào đánh, chém.

Quá trình hỗn chiến, một số đối tượng trực tiếp dùng hung khí đánh bị hại, gây thương tích; số khác tham gia chở người, cảnh giới, hò hét, gây náo loạn khu dân cư.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: VÕ HÀ LAM

Vụ việc sau đó bị cơ quan công an truy xét và khởi tố. Trong đó các bị cáo Đinh Duy Phúc, Lê Quốc Thắng, Phùng Quốc Thái, Mai Huy Đạt, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Tấn Hưng, Mai Gia Hân, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Hoàng Giang, Trần Anh Quân, Hà Trung Phát, Lê Thái Sơn, Huỳnh Trường Mẫn, Trần Tấn Tú, Nguyễn Quý Minh Khang, Trần Minh Tiến, Lê Nguyễn Trường Giang, Trần Hà Vương Quốc, Lý Đức Trọng, Đỗ Văn Minh Triết và Vương Quốc Việt bị truy tố về các tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Tấn Vũ, Hà Phạm Thanh Tú, Bùi Gia Kiệt, Nguyễn Hoàng Gia Khang và Nguyễn Minh Sang bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích".

Các bị cáo Nguyễn Lê Hoàng Hải, Đoàn Hoàng Minh, Hoàng Minh Tâm, Lê Thành Đạt, Nguyễn Tấn Tài, Phạm Thanh Nhân, Nguyễn Bình Dương và Lê Thành Công bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Riêng các bị cáo Nguyễn Hoàng Huy, Lê Ngọc Anh và Tô Thanh Huy bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” trong trường hợp chuẩn bị hung khí nhằm gây thương tích cho người khác.

Tại tòa, các bị cáo khai nhiều tình tiết mới về việc một số đối tượng khác cũng tham gia đánh nhau nhưng chưa được xác minh. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Nguyễn Quý Minh Khang có đơn đề nghị cho làm rõ lời khai bị cáo là không tham gia vụ hỗn chiến, bị cáo vô tội... và một số vấn đề khác nên tòa trả hồ sơ.