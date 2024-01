Bắt nhóm bụi đời chuyên trộm cắp xe máy, thuê nhà nghỉ sống chung

Ngày 22.1, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên bụi đời, thuê nhà nghỉ sống chung để trộm cắp.



Trước đó, sáng 20.1, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) nhận tin báo trên địa bàn xảy ra vụ trộm cắp xe máy. Lực lượng địa phương cùng Công an Q.Cẩm Lệ truy xét, đột kích vào nơi ở của nhóm trộm tại nhà nghỉ trên đường Ngô Sĩ Liên (Q.Liên Chiểu).

Các thanh thiếu niên và tang vật xe máy bị trộm cắp thu hồi được NGUYỄN TÚ

Tại đây có 5 nghi phạm (3 nam và 2 nữ), tuổi từ 14 đến 16 tuổi, khai nhận là L.T.Đ (16 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam), H.V.S.T (15 tuổi), N.T.S (14 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), P.T.T.V (ngụ P.Thanh Khê Tây), N.H.B.T (cùng 15 tuổi, ngụ P.Chính Gián, cùng Q.Thanh Khê).

Lực lượng công an tạm giữ 2 xe máy có số khung, số máy không trùng khớp với biển số xe, nghi là tang vật các vụ trộm do 5 nghi phạm gây ra.

Theo khai nhận ban đầu, nhóm này bỏ nhà đi bụi đời, cùng thuê nhà nghỉ sống chung. Các thành viên đều bỏ học, không nghề nghiệp, không có việc làm, sống nhờ trộm cắp, chủ yếu là trộm xe máy bán kiếm tiền chi tiêu.

Nhóm thanh thiếu niên có thủ đoạn tinh vi, học phá khóa trên mạng, đưa các thành viên nữ theo khi đi trộm cắp để nạn nhân không nghi ngờ, từ đó dàn cảnh tiếp cận xe máy. Khi bị phát hiện thì giả vờ tìm nhà, tìm người quen.

Ngoài 5 thanh thiếu niên bị bắt tại nhà nghỉ, cơ quan công an còn làm rõ 3 thanh thiếu niên khác liên quan. Công an Q.Cẩm Lệ cho biết, từ nhóm trộm này, đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây chuyên tiêu thụ xe gian qua hội nhóm trên mạng xã hội. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng truy xét vụ án.