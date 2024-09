Bắt nhóm cho vay nặng lãi

Ngày 5.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Giao (38 tuổi) và Hoàng Văn Thắng (28 tuổi), cùng ở TP.Hải Phòng, liên quan hoạt động cho vay nặng lãi.

Lê Đức Giao (bên trái) và Hoàng Văn Thắng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TP.TUY HÒA

Năm 2022, Giao và Thắng vào Phú Yên thuê trọ tại TP.Tuy Hòa để hoạt động cho vay nặng lãi với phương thức dán, phát tờ rơi quảng cáo "cho vay trả góp ngày". Trong vòng 2 năm, hai người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa và H.Phú Hòa vay với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng với lãi suất từ 282 - 386 %/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Tháng 2.2024, Công an TP.Tuy Hòa xác lập chuyên án gồm 2 tổ công tác bắt giữ Lê Đức Giao cùng 2 đồng bọn đang hoạt động tại Khánh Hòa và Hoàng Văn Thắng đang tạm trú tại xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa.

Công an thu giữ nhiều tang vật ẢNH: CÔNG AN TP.TUY HÒA

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ khoảng 200 bộ hồ sơ gồm: CCCD, CMND của những người vay tiền, 14 điện thoại di động các loại, 3 xe máy, 5 triệu đồng và một bao tải chứa nhiều tờ rơi quảng cáo "cho vay tiêu dùng".

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số nghi can còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật. Công an TP.Tuy Hòa thông báo nếu ai là người vay tiền của nhóm bị can trên, liên hệ Công an TP.Tuy Hòa để được hướng dẫn, giải quyết.

Công an TP.Tuy Hòa khuyến cáo nhân dân khi có nhu cầu vay vốn nên cân nhắc, lựa chọn các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng nhà nước có uy tín và có mức lãi suất phù hợp được nhà nước cho phép. Tuyệt đối không tham gia vay vốn của các đối tượng ngoài xã hội với mức lãi suất cao sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, hậu quả khó lường.