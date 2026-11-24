Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 23.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Hoàng Văn Dũng (32 tuổi); Nguyễn Trung Giáp (43 tuổi); Dương Ngọc Túy (40 tuổi); Lê Anh Thơ (42 tuổi); Tạ Văn Sơn (41 tuổi) và Trần Duy Đạt (27 tuổi, cùng trú ở tỉnh Ninh Bình), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhóm đối tượng bị bắt tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, quản lý đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho những người thu nhập thấp và sự thiếu hiểu biết về pháp lý của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Từ tháng 5.2025 - 10.2025, các bị can Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 công ty đóng trên địa bàn các khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV cho 28 người trú ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Nội, nhằm đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV (P.Kim Thanh và P.Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt lừa 3 người dân viết hợp đồng nhận đặt cọc số tiền 300 triệu đồng để mua 3 căn nhà ở xã hội diện tích là 54m2 để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dũng về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; các bị can Dương Ngọc Túy, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Trung Giáp và Lê Anh Thơ về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Trần Duy Đạt về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.