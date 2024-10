Bắt nhóm phê ma tuý tại biệt thự, thu giữ 2 khẩu súng

Ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa phối hợp Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) triệt phá nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại căn biệt thự ven sông TP.Biên Hòa.

Công an ập vào căn biệt thự ven sông, bắt nhóm phê ma túy ẢNH: CACC

Công an thu giữ 1 súng ngắn dùng bắn đạn cao su, 8 viên đạn cao su và 1 súng dài dùng bắn đạn chì, dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp.

Công an bắt giữ 16 người, trong đó có Ngô Trọng Ân (23 tuổi, quê Cần Thơ) đang bị Công an Q.1 truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến Ân, theo hồ sơ tài liệu của công an, 23 giờ ngày 9.11.2023, sau khi đi ăn uống tại quán nhậu trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM), nhóm Lê Thị Kim Ba (24 tuổi), Bành Hùng Anh (35 tuổi), Phạm Tấn Thọ (32 tuổi), Ngô Trọng Ân (23 tuổi), Hứa Quốc Khang (25 tuổi) góp tiền mua ma túy và thuốc lắc về nhà ở P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1) để sử dụng ma túy.

Đến 7 giờ 30 sáng 10.11.2023, Công an Q.1 kiểm tra căn nhà nói trên, bắt quả tang nhóm này đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an Q.1 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ba, Anh, Thọ, Ân, Khang. Tuy nhiên, Ân đã bỏ trốn nên công an truy nã đặc biệt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 9.8, Công an Q.1 xác lập chuyên án, tập trung truy bắt Ân. Lúc này, Ân đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Công an Q.1, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Biên Hòa truy xét, xác định Ân cùng nhiều người khác thuê sinh sống tại căn biệt thự sát bờ sông Đồng Nai. Nhóm này chuẩn bị nhiều áo phao, phòng trường hợp bị truy bắt sẽ nhảy xuống sông bỏ trốn.

Chiều 4.10, tổ công tác ập vào căn biệt thự nói trên, quả tang Ân và 15 đối tượng (11 nam, 4 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 2 khẩu súng và dụng cụ sử dụng ma túy.



Công an thu giữ 2 khẩu súng của nhóm này ẢNH: CACC

Công an Q.1 đã di lý, tạm giữ hình sự với Ân để tiếp tục điều tra vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 15 người còn lại do Công an TP.Biên Hòa tiếp nhận, điều tra xử lý theo quy định.