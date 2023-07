Bắt nhóm thanh thiếu niên giả vờ mua xe rồi dàn cảnh cướp xe máy

Ngày 30.7, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng vừa triệt phá nhóm cướp gồm các thanh thiếu niên mới lớn sử dụng hung khí, dàn cảnh cướp xe máy của người dân.

Phạm Huy Thịnh cùng 4 đồng bọn trong nhóm cướp bị Công an H.Tiên Lãng bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp xe máy của một người dân tại chân cầu Khuể CÔNG AN CUNG CẤP

5 nghi can bị bắt giữ đều trú trên địa bàn H.An Lão, TP.Hải Phòng, gồm: Phạm Huy Thịnh (18 tuổi), Phan Bảo A. (15 tuổi), Nguyễn Văn M. (17 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (19 tuổi).

Theo công an, khoảng 14 giờ 30 ngày 17.7, Thịnh lên mạng xã hội Facebook thấy anh Đ.T.H (ở H.Tiên Lãng) đăng thông tin bán xe máy BS 15H1 - 308.07, liền bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch cướp xe.

Đến 16 giờ cùng ngày, Thịnh, Việt, Đạt hẹn, gặp trực tiếp anh H. tại khu vực chân cầu Khuể, thuộc khu 6, TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng để xem xe. Anh H. cùng 2 người bạn mang xe đến điểm hẹn cho Thịnh coi.

Cuộc giao dịch vừa diễn ra được 2 phút, M. điều khiển xe máy chở A. cầm giáo nhọn (loại tuýp sắt hàn dao phóng lợn) đi đến, đe dọa khiến anh H. cùng 2 người bạn hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi dàn cảnh cướp xe máy nói trên, nhóm cướp mang xe về nhà của Thịnh cất giấu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của anh H., Công an H.Tiên Lãng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các quận, huyện điều tra, truy bắt các nghi can. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Thịnh cùng đồng bọn bị công an 2 huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy phối hợp bắt giữ.

Xác định đây là nhóm cướp mới lớn, manh động do Thịnh cầm đầu, sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an H.Tiên Lãng đã bàn giao 5 nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng để điều tra, mở rộng vụ dàn cảnh cướp xe máy.