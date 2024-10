Bắt nữ bị can cùng đồng bọn 2 lần tống tiền cha 5 tỉ đồng

Chiều 18.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Thị Bích Trâm (33 tuổi, ngụ P.1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Trần Minh Trung (27 tuổi, ngụ xã Đại Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Văn Nha (32 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Ngô Thị Bích Trâm tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 10.2024, Trâm, Trung và Nha bàn bạc rồi dàn dựng để Trung và Nha thông tin với ông N.V.H (60 tuổi, ngụ P.1, TP.Cao Lãnh, cha của Trâm) là Trâm đã thiếu nợ, đang bị bắt giữ đánh đập để đòi nợ nhằm uy hiếp tinh thần của ông H. Cả nhóm yêu cầu ông H. trả nợ cho Trâm 5 tỉ đồng để Trâm được thả.

Bị can Trần Minh Trung ẢNH: CACC

Lo sợ sự an nguy của con gái, ông H. đã đến cơ quan công an trình báo về việc Trâm bị bắt giữ, đánh đập. Qua xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp thấy vụ việc có nhiều điểm khả nghi nên tiến hành truy tìm những người có liên quan để làm rõ vụ án.

Theo đó, sau khi mời những người liên quan đến cơ quan công an để làm rõ, Trâm, Trung và Nha thừa nhận đã dàn dựng việc Trâm thiếu nợ, bị bắt giữ, uy hiếp ông H. để chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Nha ẢNH: CACC

Ngoài vụ việc nêu trên, cả nhóm khai nhận trước đó khoảng 2 tháng, với cùng thủ đoạn, Trâm Nha và Trung đã chiếm đoạt của ông H. 495 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vụ tống tiền nói trên đang Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.