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    Bắt nữ chủ hụi mạo danh hụi viên, chiếm đoạt hơn 400 triệu để tiêu xài

    Gia Bách
    Gia Bách
    Chủ hụi Phạm Thị Hồng Mơ bị cáo buộc mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán khống hụi, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng rồi chi tiêu cá nhân.

    Ngày 20.10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã bắt tạm giam Phạm Thị Hồng Mơ (33 tuổi, ngụ xã Năm Căn) để điều tra về hành vi lừa đảo. Mơ là chủ hụi đứng ra tổ chức các dây hụi để nhiều người tham gia góp tiền theo thỏa thuận.

    Trong quá trình làm chủ hụi, Mơ bị xác định đã mạo danh hụi viên để hốt hụi, đồng thời bán khống hụi nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia. Số tiền chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng được bị can dùng vào chi tiêu cá nhân.

    Bắt chủ hụi ở Cà Mau bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng - Ảnh 1.

    Bị can Phạm Thị Hồng Mơ tại thời điểm bị bắt giam

    ẢNH: CACC

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ hành vi của Mơ và bắt tạm giam bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

    Qua vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các dây hụi; tìm hiểu kỹ thông tin về chủ hụi, theo dõi chặt chẽ quá trình góp và hốt hụi, đồng thời lưu giữ đầy đủ giấy tờ, chứng từ giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình.

    Hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ những người bị hại và các tình tiết liên quan để xử lý vụ án nữ chủ hụi lừa đảo theo quy định pháp luật.

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