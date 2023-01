Bắt nữ giám đốc liên quan 'đại án' Việt Á

Ngày 4.1, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, để làm rõ tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Các quyết định và lệnh này đã được thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo C03, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á) và một số bộ, ngành, địa phương. Các bị can Thủy và Linh đã lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành để tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 nhằm trục lợi.

"Đại án" Việt Á thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 104 bị can. Trong đó, Bộ Công an khởi tố 31 bị can, Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại công an 24 tỉnh, TP khởi tố 68 bị can. Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ các tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”.





Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định bị can Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã thu lãi 4.000 tỉ đồng và chi “bôi trơn” khoảng 800 tỉ đồng cho các đối tác trong quá trình cung ứng kit xét nghiệm.