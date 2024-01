Bắt nữ hiệu trưởng trường mầm non cho vay nặng lãi tới hơn 2.500%/năm

Tối 20.1, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an H.Tân Uyên (Lai Châu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Hà Thị Nhàn (42 tuổi, trú H.Mù Cang Chải, Yên Bái) và bà Hoàng Thị Thanh Thủy (48 tuổi, trú H.Mù Cang Chải) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong 2 bị can, bà Nhàn là hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn xã Khao Mang (H.Mù Cang Chải).

Công an khám xét nơi ở của bà Hà Thị Nhàn (thứ 2 từ trái qua) ANH DƯƠNG

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, giữa tháng 12.2023, Công an H.Tân Uyên phát hiện một nhóm đối tượng khoảng gần 10 người lạ mặt thường tập trung tại khu vực xưởng gỗ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc (xã Trung Đồng, H.Tân Uyên) và khu vực trung tâm TT. Tân Uyên (H.Tân Uyên), có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê và có nguy cơ gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh địa bàn.

Trước tình hình này, Công an H.Tân Uyên đã vào cuộc đấu tranh, làm rõ sự việc.

Công an khám xét nơi làm việc của bà Hà Thị Nhàn ANH DƯƠNG

Qua xác minh, Công an H.Tân Uyên xác định nhóm người này có lai lịch "bất hảo" trú tại tỉnh Lào Cai, được bà Nhàn thuê đến để đòi tiền đã cho ông M. là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc vay.

Căn cứ tài liệu thu được, ngày 11.1, Công an H.Tân Uyên phối hợp Công an H.Mù Cang Chải khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của bà Nhàn, thu giữ 3 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn khai nhận, từ tháng 6.2022 - tháng 2.2023, bị can này đã 18 lần cho ông M. vay tiền với hình thức vay "nóng" không thế chấp tài sản và thỏa thuận lãi suất từ 365 - 2.555%/năm, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến tháng 6.2023, ông M. không còn khả năng trả nợ, không thanh toán được tiền lãi cho bà Nhàn theo thỏa thuận nên bà Nhàn thuê nhóm người từ Lào Cai đến nhà, nơi làm việc của ông M. để uy hiếp nhằm đòi nợ.

Công an đọc lệnh khám xét nhà bà Hoàng Thị Thanh Thủy ANH DƯƠNG

Mở rộng điều tra, ngày 16.1, Công an H.Tân Uyên khám xét và bắt khẩn cấp bà Thủy.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy khai nhận, từ tháng 7.2020 - tháng 11.2023 đã nhiều lần cho bà Nhàn và nhiều người khác ở H.Mù Cang Chải vay tiền với lãi suất từ 120 - 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Công an H.Tân Uyên đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những ai đã vay tiền của bà Nhàn và bà Thủy liên hệ với điều tra viên Cầm Văn Thắng theo số điện thoại 0962246223 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.