Bắt 'ông trùm' khí cười 9X đưa hàng từ phía bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ

Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án "buôn bán hàng cấm" là khí N2O (khí cười), đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Hải (28 tuổi, ở phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi liên quan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoài Nhân và Nguyễn Hữu Thích (cùng 26 tuổi, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ vai trò trong vụ án.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố các bị can trong vụ án buôn bán khí N2O ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến khí cười nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước thềm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt xóa đường dây buôn bán khí N2O do "ông trùm" Huỳnh Văn Hải cầm đầu.

Từ tháng 3 đến giữa tháng 5.2026, Hải nhiều lần mua khí N2O từ các tỉnh phía bắc đưa vào thành phố Đà Nẵng tiêu thụ trái phép. Qua xác minh, cơ quan công an xác định bị can Hải đã nhập tổng cộng 292 bình khí cười để bán cho nhiều khách hàng trên địa bàn.

Để phục vụ hoạt động buôn bán, Hải thuê Nhân, Thích tham gia nhận hàng, vận chuyển, giao khí cười cho khách và hỗ trợ tiêu thụ.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán khí cười trước thời điểm diễn ra DIFF 2026 góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến việc sử dụng trái phép khí N2O tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.