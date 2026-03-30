Liên tiếp phá đường dây mua bán 'khí cười' quy mô 'khủng' ở Đà Nẵng

Ngày 30.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa đồng loạt triệt phá 2 vụ mua bán hàng cấm là khí cười (N₂O), thu giữ hơn 800 bình khí.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số lượng lớn bình N₂O trong quá trình triệt phá các đường dây buôn bán "khí cười" ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến “khí cười”, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện 2 đường dây vận chuyển, tiêu thụ loại hàng cấm này.

Cụ thể, chiều 28.3, tại khu vực đường Lê Đình Lý, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính và phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi, trú thành phố Hải Phòng; tạm trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe máy, vận chuyển 10 bình khí cười được cất giấu trong các bao hàng.

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận số hàng trên được vận chuyển theo yêu cầu của Lương Ngọc Văn (32 tuổi, cùng nơi ở) để giao cho khách.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm tại phường An Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 204 bình khí cười.

Hàng trăm bình “khí cười” được phát hiện, thu giữ tại các điểm tập kết ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện và thu giữ 90 bình khí cười khác được cất giấu trên ô tô chở hàng, đỗ tại đường Lê Văn Duyệt. Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc này là 304 bình khí cười.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác phối hợp Công an phường Cẩm Lệ phát hiện, bắt quả tang nhóm nghi phạm gồm Nguyễn Văn Hoàng (48 tuổi, trú Hưng Yên), Ngô Tấn Giang (26 tuổi) và Đặng Vũ Tới (27 tuổi, cùng ở thành phố Đà Nẵng) đang giao nhận 496 bình khí cười tại bãi đỗ xe trên đường số 9, khu công nghiệp Hòa Cầm.

Công an thành phố Đà Nẵng khám xét, thu giữ tang vật tại hiện trường ẢNH: Đ.X

Theo xác minh ban đầu, số khí cười này được vận chuyển từ phía bắc vào thành phố Đà Nẵng để tiêu thụ theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, ở Đà Nẵng). Khi các nghi phạm đang sang hàng giữa 2 ô tô thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ các nghi phạm cùng toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.