Bắt quả tang người phụ nữ 'thủ' 6 bánh heroin, 2 kg ma túy đá đi tiêu thụ

Ngày 10.12, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ một đối tượng cộm cán trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Cầm đầu đường dây này là Phùng Thị Mỹ (52 tuổi, trú tại P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định). Mỹ đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 4.12, tại khu vực đường quốc lộ 21 thuộc P.Lộc Hòa, TP.Nam Định, lực lượng công an bắt quả tang Phùng Thị Mỹ cùng 6 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và một số vật chứng có liên quan.





Tại CQĐT, Mỹ khai số ma túy này được đặt mua của các đối tượng người Lào, gửi xe container vận chuyển về Việt Nam và đang trên đường mang về tỉnh Nam Định cùng một số tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.