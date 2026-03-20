Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy, thu giữ 2 vật giống súng

Trần Ngọc
20/03/2026 10:55 GMT+7

Công an tỉnh An Giang bắt quả tang nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Nhơn Mỹ. Trong số tang vật thu giữ có 2 vật giống súng.

Ngày 20.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Huỳnh Đức (29 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ), Trương Quang Sáng (30 tuổi, ngụ xã Chợ Mới), Đặng Vĩnh Thái (19 tuổi, ngụ xã An Châu), Nguyễn Thành Nhân (23 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, cùng tỉnh An Giang). Trong đó, Nguyễn Thành Nhân đang bị công an truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 vật kim loại giống súng - Ảnh 1.

Từ trái sang: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Quang Sáng và Đặng Vĩnh Thái bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

ẢNH: CACC

Trước đó, chiều 17.3, Công an xã Nhơn Mỹ nhận tin báo của người dân có một nhóm người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà thuộc ấp Nhơn An. Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Mỹ phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra căn nhà này.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 7 người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bịch ni lông chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy, 2 vật bằng kim loại có hình dạng giống súng, một số viên đạn, cùng một số vật dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 vật kim loại giống súng - Ảnh 2.

Trong nhóm nghi phạm sử dụng ma túy trái phép, Nguyễn Thành Nhân đang bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội gây rối trật tự công cộng

ẢNH: CACC

Từ lời khai ban đầu, công an xác định Nguyễn Huỳnh Đức là người cầm đầu, tổ chức cho cả nhóm sử dụng ma túy. Đức khai nhận đã mua ma túy của một người không rõ lai lịch, sau đó phân công các đối tượng khác đi nhận hàng tại khu vực chợ An Châu, đồng thời chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và rủ đến nhà cùng sử dụng.

Nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 vật kim loại giống súng - Ảnh 3.

Ngoài dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, tại hiện trường, Công an tỉnh An Giang còn thu giữ 2 vật bằng kim loại có hình dạng giống súng

ẢNH: CACC

Qua xác minh nhân thân, lai lịch, công an xác định Nguyễn Thành Nhân đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

An Giang: Đề nghị truy tố cặp đôi tàng trữ súng, ma túy

Cặp đôi Phạm Huỳnh Nhật Quốc (25 tuổi) và Lê Thị Hoàng Dung (26 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố hành vi tàng trữ súng và ma túy.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận