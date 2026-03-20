Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy, thu giữ 2 vật giống súng

Ngày 20.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Huỳnh Đức (29 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ), Trương Quang Sáng (30 tuổi, ngụ xã Chợ Mới), Đặng Vĩnh Thái (19 tuổi, ngụ xã An Châu), Nguyễn Thành Nhân (23 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, cùng tỉnh An Giang). Trong đó, Nguyễn Thành Nhân đang bị công an truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Từ trái sang: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Quang Sáng và Đặng Vĩnh Thái bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ẢNH: CACC

Trước đó, chiều 17.3, Công an xã Nhơn Mỹ nhận tin báo của người dân có một nhóm người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà thuộc ấp Nhơn An. Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Mỹ phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra căn nhà này.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 7 người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bịch ni lông chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy, 2 vật bằng kim loại có hình dạng giống súng, một số viên đạn, cùng một số vật dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong nhóm nghi phạm sử dụng ma túy trái phép, Nguyễn Thành Nhân đang bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ẢNH: CACC

Từ lời khai ban đầu, công an xác định Nguyễn Huỳnh Đức là người cầm đầu, tổ chức cho cả nhóm sử dụng ma túy. Đức khai nhận đã mua ma túy của một người không rõ lai lịch, sau đó phân công các đối tượng khác đi nhận hàng tại khu vực chợ An Châu, đồng thời chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và rủ đến nhà cùng sử dụng.

Ngoài dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, tại hiện trường, Công an tỉnh An Giang còn thu giữ 2 vật bằng kim loại có hình dạng giống súng ẢNH: CACC

Qua xác minh nhân thân, lai lịch, công an xác định Nguyễn Thành Nhân đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.