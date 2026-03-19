Vĩnh Long: Khởi tố người mang súng bắn chỉ thiên dằn mặt 'đối thủ'

19/03/2026 11:41 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố người đàn ông mang súng dạng rulo đi giải quyết mâu thuẫn và bắn chỉ thiên để dằn mặt 'đối thủ'.

Ngày 19.3, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Phạm Minh Phương (43 tuổi, ở ấp Vinh Châu, xã Lộc Thuận, Vĩnh Long). Bị can Phương bị điều tra về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Vĩnh Long Khởi tố người đàn ông dùng súng rulo bắn chỉ thiên dằn mặt đối thủ - Ảnh 1.

Bị can Võ Phạm Minh Phương nghe đọc lệnh khởi tố

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Phương được một người quen cho một khẩu súng ngắn màu đen, kiểu ổ đạn quay (dạng súng rulo) và mang về cất giấu tại nơi ở. Đến khoảng 20 giờ ngày 13.1.2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên một phát đạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Thuận đã đến lập biên bản và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định khẩu súng trên thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Qua vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí dưới mọi hình thức, kịp thời giao nộp khi phát hiện, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an Vĩnh Long điều tra vụ xô xát có tiếng súng nổ tại khách sạn

Nghe tiếng súng nổ, bảo vệ khách sạn vào kiểm tra thì phát hiện vụ xô xát nên la lớn và trình báo công an. Khi 3 người rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và tìm thấy trong phòng có chất nghi ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long vũ khí quân dụng súng rulo bắn chỉ thiên tàng trữ vũ khí mang súng dằn mặt đối thủ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
