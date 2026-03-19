Vĩnh Long: Khởi tố người mang súng bắn chỉ thiên dằn mặt 'đối thủ'

Ngày 19.3, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Phạm Minh Phương (43 tuổi, ở ấp Vinh Châu, xã Lộc Thuận, Vĩnh Long). Bị can Phương bị điều tra về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Phương được một người quen cho một khẩu súng ngắn màu đen, kiểu ổ đạn quay (dạng súng rulo) và mang về cất giấu tại nơi ở. Đến khoảng 20 giờ ngày 13.1.2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên một phát đạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Thuận đã đến lập biên bản và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định khẩu súng trên thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Qua vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí dưới mọi hình thức, kịp thời giao nộp khi phát hiện, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.