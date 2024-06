Bắt quả tang sà lan khai thác cát biển trái phép tại Sóc Trăng

Ngày 30.6, tin từ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang một sà lan khai thác trái phép khoảng 300 m3 cát biển.





Sà lan TG-17568 vận chuyển cát biển trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ TRỌNG NGHĨA

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 29.6, lực lượng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Đồn biên phòng Trung Bình và Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng) tổ chức tuần tra trên vùng biển Sóc Trăng, phát hiện sà lan TG-17568, do Nguyễn Văn Tuệ (34 tuổi, ngụ xã Nam Điền, H.Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra sà lan TG-17568 vận chuyển cát biển trái phép

TRỌNG NGHĨA

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên sà lan đang chở khoảng 300 m3 cát biển. Cùng đi với thuyền trưởng có 2 thuyền viên Trần Văn Chí (29 tuổi, ngụ H.Nghĩa Hưng, Nam Định) và Phạm Văn Đức (22 tuổi, ngụ H.Văn Yên, Yên Bái).

Bước đầu, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuệ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát biển nói trên; thuyền viên và phương tiện không có giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.



Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ TRỌNG NGHĨA

Bước đầu, Nguyễn Văn Tuệ khai nhận số cát biển nói trên được hút trộm tại tọa độ cách cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng) khoảng 8 hải lý; khi đang trên đường vận chuyển vào đất liền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để điều tra làm rõ hành vi khai thác cát biển trái phép.