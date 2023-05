Bắt quả tang xe ô tô vận chuyển 12.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 4.5, tin từ Đội CSGT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô và 12.000 bao thuốc lá lậu để bàn giao cho lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Sóc Trăng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Võ Tấn Tài cùng tang vật bị lực lượng CSGT Công an TP.Sóc Trăng bắt quả tang HOÀNG VÂN

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3.5, Đội CSGT Công an TP.Sóc Trăng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn P.1, TP.Sóc Trăng, phát hiện một thanh niên điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS 66A - 067.32 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều bọc đen, bên trong chứa 12.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Khai nhận ban đầu với cơ quan chức năng, tài xế Võ Tấn Tài (23 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho biết đang vận chuyển số thuốc lậu từ Long An đến Sóc Trăng tiêu thụ thì công an bị phát, bắt giữ.

Vụ vận chuyển thuốc lá lậu nêu trên đang được Công an TP.Sóc Trăng tiếp tục điều tra, xử lý.