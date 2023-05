Bình Phước: Khởi tố 2 bị can chống đối CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phước Long (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang (39 tuổi, ngụ TX.Phước Long) và Điểu Đô (29 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ".

Điểu Đô tại cơ quan công an NGỌC HUẤN

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 11.4, Công an P.Sơn Giang phối hợp với Đội CSGT Công an TX.Phước Long lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường thuộc KP.Bình Giang I (P.Sơn Giang). Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang thì Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an.

Cũng trong tối ngày 11.4 , sau khi đã nhậu về, Điểu Đô điều khiển xe máy chở theo người bạn, thì bị CSGT dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tông trúng trung úy N.H.A, cán bộ Đội CSGT Công an TX.Phước Long. Vụ việc khiến xe của Đô ngã ra đường, còn trung úy N.H.A bị ngã và xây xước nhẹ. Hình ảnh vụ việc cũng được camera ghi lại.

Vũ Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an NGỌC HUẤN

Tại cơ quan công an, Giang và Đô đã thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát nên đã có những hành vi vi phạm.

Hiện 2 vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Phước Long điều tra, làm rõ.