Công an TP.Hà Nội ngày 17.11 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy (25 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại khoản 1 điều 289 bộ luật Hình sự.

Huỳnh Trung Huy tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.Hà Nội, Huy là tài xế xe ôm công nghệ của hãng Xanh SM, đã có hành vi chỉnh sửa, can thiệp trái phép vào ứng dụng Xanh SM Driver nhằm thay đổi hệ thống điều phối đơn hàng để trục lợi.

Điều tra xác định, do muốn tránh nhận các đơn giao đồ ăn và giao hàng chậm, Huy đã tìm kiếm, tải phần mềm trên internet sau đó chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng Xanh SM Driver để vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát, truy cập trái phép các chức năng của ứng dụng.

Đáng chú ý, sau khi chỉnh sửa, Huy còn bán phần mềm cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng các nền tảng công nghệ và tuyệt đối không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi.