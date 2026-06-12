Thủ đoạn của tài xế chế thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM

Công an Hà Nội vừa khởi tố Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú xã Lục Yên, Lào Cai) cùng 11 người khác về tội sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Trong số bị can, nhiều người là tài xế taxi. Nhóm này bị cáo buộc đã dùng thiết bị điện tử để can thiệp vào hệ thống cảm biến, giám sát của xe taxi điện Xanh SM nhằm chiếm đoạt tiền cước của khách mà không phải nộp về công ty.

Bị can Hoàng Liên Sơn cùng các tang vật ẢNH: X.M

Công an Hà Nội cáo buộc Sơn là bị can có vai trò chính trong vụ án. Bị can này từng học công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội tuy nhiên nghỉ giữa chừng. Từ tháng 12.2024 - tháng 7.2025, Sơn lái taxi cho hãng Xanh SM.

Quá trình hành nghề, Sơn biết trên các xe taxi điện của Công ty cổ phần di chuyển Xanh và thông minh GSM (gọi tắt là Xanh SM) có gắn 2 thiết bị cảm biến hồng ngoại, có tác dụng phát hiện vật cản để xác định xe đang chở khách hay không.

Cụ thể, khi thiết bị báo đèn đỏ là trên xe đang có khách. Khi không có khách là không có vật cản, thiết bị cảm biến hồng ngoại sẽ thu tín hiệu và báo đèn xanh.

Tang vật vụ án ẢNH: X.M

Hiểu nguyên lý này, Sơn nảy sinh ý định chế tạo thiết bị có khả năng phát tín hiệu hồng ngoại giống với tín hiệu ở mắt phát hồng ngoại được lắp trên các xe taxi Xanh SM, để dù chở khách nhưng đèn luôn báo xanh không có khách.

Sơn đã mua thiết bị, bắt xe Xanh SM để dùng điều khiển tivi dò sóng hồng ngoại phát ra từ 2 thiết bị trên xe. Sau đó, Sơn lưu tần số phát hồng ngoại của 2 thiết bị này vào điều khiển. Sơn thực hành nhiều lần cho đến khi thiết bị của mình có thể làm thay đổi đèn báo khách trên xe.

Sơn thực nghiệm quá trình phạm tội ẢNH: X.M

Sản xuất thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM để tự thu tiền

Để cải tiến thiết bị nhỏ gọn hơn, Sơn lên mạng mua linh kiện chế tạo hàng loạt thiết bị phát hồng ngoại với chi phí sản xuất khoảng 75.000 đồng. Sau đó, Sơn bán thiết bị này cho các tài xế của hãng Xanh SM với giá từ 300.000 - 500.000 đồng.

Ngoài tự sản xuất, Sơn còn mua thiết bị có chức năng tương tự với giá khoảng 30.000 đồng/bộ, sau đó bán lại với giá 250.000 - 300.000 đồng/bộ để kiếm lời.

Cảnh sát xác định từ tháng 8.2025 đến khi bị phát hiện, Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho các tài xế tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và một số địa phương khác.