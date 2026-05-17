Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa

Vào nhóm đại học hàng đầu châu Á và thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước đòi hỏi Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn để thực sự xứng đáng với tầm vóc và sứ mệnh của một ĐH quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mà vận mệnh quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, ĐH Quốc gia Hà Nội càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục ĐH VN; đồng thời là một gương mặt tiêu biểu, có uy tín của trí tuệ VN trên trường quốc tế. ĐH Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một ĐH tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình ĐH đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.

Đồng ý với mục tiêu ĐH Quốc gia Hà Nội đặt ra đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á và đến 2035 thuộc nhóm 300 ĐH hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100 toàn cầu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, ĐH Quốc gia Hà Nội cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng; khẩn trương hoàn thiện khu đô thị ĐH Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, nhóm nghiên cứu, định hướng quản lý theo kết quả; đầu tư cho ĐH Quốc gia Hà Nội để xây dựng hạ tầng khoa học hiện đại, thu hút và trọng dụng nhân tài trong nước, quốc tế.

Phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới.

ĐH Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng; cần trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng. Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả; đưa thành tựu đào tạo, nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước, thủ đô Hà Nội và các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: TTXVN

ĐH Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội; cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đặt hàng lớn của quốc gia; tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế.

"ĐH Quốc gia Hà Nội phải trở thành "túi khôn" để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược; là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới; là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục VN", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, ĐH Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật VN. Mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên cần ý thức sâu sắc rằng mình đang góp phần đại diện cho trí tuệ, văn hóa và phẩm giá VN trong mọi hoạt động học thuật, đối ngoại và giao lưu quốc tế. ĐH Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị - tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người trí thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ những cơ chế, chính sách phát triển đột phá cho ĐH Quốc gia Hà Nội nói riêng và giáo dục ĐH VN nói chung.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quản trị, tài chính, nhân lực, tự chủ ĐH, tự do học thuật, đầu tư cho khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược; từ đó giúp ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển xứng tầm, đồng thời tạo động lực đổi mới mạnh mẽ toàn hệ thống giáo dục ĐH VN trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trở thành biểu tượng của trí tuệ VN, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước.