Bắt tạm giam 2 côn đồ trong nhóm mang súng đi đòi nợ thuê

Chiều 21.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Xuân Ngọc (25 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Bắc) và Lê Đình Minh Hùng (26 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Nam, cùng TX.Điện Bàn, Quảng Nam), để điều tra về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. 2 bị can này trước đó mang súng đi đòi nợ thuê.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định đối với Phùng Xuân Ngọc NGUYỄN TÚ

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 11.6, Ngọc được người quen (chưa rõ tên tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thuê đi đòi nợ ở quán cà phê thuộc địa phận xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Nhận lời đòi nợ thuê, Ngọc rủ thêm Hùng cùng đi và nói Hùng đem theo khẩu súng, 5 viên đạn chì cùng 1 con dao bấm. Số vũ khí, hung khí này do cả hai chung tiền mua trên mạng xã hội trước đó, với mục đích thị uy, đe dọa người khác, phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Ngọc và Hùng còn rủ thêm 5 côn đồ khác cùng tham gia nhằm chiếm thế áp đảo với con nợ.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định đối với Lê Đình Minh Hùng NGUYỄN TÚ

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm đi từ TX.Điện Bàn đến ngã tư Cẩm Nê, xã Hòa Tiến thì gặp tổ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Thấy các côn đồ chở 3 trên xe máy và dùng khẩu trang che biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Ngọc phóng một con dao bấm màu đen dài 24 cm về phía tổ công tác để ngăn cản việc truy đuổi. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế được 3 tên côn đồ, số còn lại bỏ chạy.

Trong lúc tổ công tác gọi điện cho Công an xã Hòa Tiến tăng cường lực lượng hỗ trợ, Hùng giả vờ xin đi vệ sinh để phi tang khẩu súng, nhưng cũng đã bị lực lượng chức năng thu giữ tang vật.

Sau đó, Công an xã Hòa Tiến vận động các đồng bọn của nhóm côn đồ ra trình diện, nhóm này đến giao nộp thêm 2 cây kiếm, 1 gậy sắt.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng, căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng thì khẩu súng do nhóm côn đồ mang theo thuộc loại súng tự chế, có khả năng gây sát thương như súng ngắn, thuộc loại vũ khí quân dụng.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các côn đồ còn lại trong nhóm tham gia đòi nợ thuê này.