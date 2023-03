Bắt tạm giam 2 lãnh đạo và 7 đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm 29-10D

Chiều 8.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D về tội nhận hối lộ.

Nghi phạm Vũ Mạnh Cường (trái) và Phạm Trung Hiếu CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can gồm: Vũ Mạnh Cường (49 tuổi, giám đốc trung tâm); Phạm Trung Hiếu (45 tuổi, phó giám đốc trung tâm); 7 đăng kiểm viên gồm: Nguyễn Mạnh Hà (40 tuổi), Nguyễn Khoa Minh (40 tuổi), Nguyễn Hùng Ngọc (27 tuổi), Nguyễn Văn Trình (39 tuổi), Nguyễn Tài Thanh Phong (27 tuổi), Đặng Lê Quân (37 tuổi) và Dương Tuấn Dũng (36 tuổi).

Bước đầu, Công an Q.Hoàng Mai xác định với cương vị là giám đốc trung tâm, Vũ Mạnh Cường đã giao cấp dưới thay nhau thu tiền của chủ xe, tài xế đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi đăng kiểm.

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D NGUYỄN BÍCH

Từ cuối năm 2018 đến khoảng tháng 9.2022, các bị can đã nhận hối lộ khoảng 5 tỉ đồng. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các cá nhân được nhận "tiền ngoài luồng" từ 2 - 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, thời gian trước và ngay sau tết Nguyên đán 2023, Vũ Mạnh Cường cùng số cán bộ, nhân viên, đăng kiểm viên đã nhiều lần bàn bạc để thống nhất dừng thu số tiền ngoài quy định; đồng thời, trong trường hợp bị cơ quan điều tra mời làm việc thì khai ngoài lương ra không nhận bất cứ khoản tiền nào khác.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên đã phát hiện tới 23 trung tâm đăng kiểm mắc sai phạm, 1 trung tâm tự đóng cửa. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hoặc tạm giữ hình sự hàng trăm bị can, nghi phạm để làm rõ các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

Tính tới ngày 7.3, tại Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động, gồm: Trung tâm Đăng kiểm 29-01V (xã Liên Ninh, H.Thanh Trì); Trung tâm Đăng kiểm 29-06V (xã Tam Hiệp, H.Thanh Trì); Trung tâm Đăng kiểm 29-04V (xã Quang Minh, H.Mê Linh); Trung tâm Đăng kiểm 29-08D (xã Kim Chung, H.Hoài Đức); Trung tâm Đăng kiểm 29-11D (xã Đông Sơn, H.Chương Mỹ); Trung tâm Đăng kiểm 29-22D (TT.Phùng, H.Đan Phượng); Trung tâm Đăng kiểm 29-32D (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai).