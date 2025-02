Bắt tạm giam bị can dùng súng đe dọa người khác

Chiều 7.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sáng (30 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sáng là người mang súng quân dụng đến nhà dân thị uy, đe dọa.

Bị can Nguyễn Văn Sáng tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, ngày 2.2, Ngô Văn Tấn (ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) và Sáng cùng một người tên Thành nghe con ruột của Tấn là N.Q.H (16 tuổi) báo lại sự việc anh Đ.Q.Đ (ngụ xã Mỹ Thuận, H.Hòn Đất) có lời lẽ xúc phạm Tấn. Từ đó, Tấn yêu cầu Sáng và H. đến nhà Đ. để làm rõ sự việc.

Trước khi đi, Sáng được Thành đưa khẩu súng ngắn đã nạp đạn để phòng thân. Nhận súng xong, Sáng giấu vào túi quần để H. chạy xe máy chở đến nhà Đ.

Đến nơi, Sáng và H. chất vấn Đ. về việc chửi Tấn, nhưng anh này phủ nhận. Thấy người nhà của anh Đ. kéo ra khá đông, lo sợ bị hành hung nên Sáng rút súng giơ lên đe dọa.

Đúng lúc này, công an địa phương có mặt nên Sáng và H. bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Sáng vứt khẩu súng vào nhà dân, nhưng sau đó bị công an truy đuổi và bắt giữ cả hai.

Tại cơ quan công an, Sáng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, khẩu súng Sáng cầm đe dọa anh Đ. là vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.