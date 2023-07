Bắt tạm giam cha dượng đốt bé trai 25 tháng tuổi gây bỏng 48%

Chiều 17.7, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Ngự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Văn Nên (21 tuổi, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nên là cha dượng đã châm lửa đốt bé trai 25 tháng tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Ngự, Nên và chị N.T.Đ (ngụ xã Gáo Giồng, H.Cao Lãnh) chung sống với nhau như vợ chồng tại ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B.

Khoảng 18 giờ ngày 7.7, sau khi uống rượu say, Nên về nhà rồi nhớ lại việc cháu N.Q.L (25 tháng tuổi, con trai riêng của chị Đ.) thường xuyên quậy phá đồ dùng cá nhân của mình nên bực tức. Sau đó, Nên lại chỗ bé L. đang nằm ngủ, nảy sinh ý định dùng lửa đốt để hả giận.

Để thực hiện hành vi, Nên vào nhà bếp lấy mảnh cao su (ruột xe đã tẩm sẵn dầu hỏa, dùng để nhóm lửa) châm lửa đốt cháy mảnh cao su rồi ném vào nơi cháu L. đang ngủ. Chưa hả cơn giận, Nên lấy thêm nhiều mảnh cao su khác ném vào người bé L. khiến bé bị bỏng nặng, phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, bé L. bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%. Đến nay, bé L. vẫn phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Hiện, vụ cha dượng châm lửa đốt bé trai được Công an H.Hồng Ngự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.