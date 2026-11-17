Ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Phúc Anh (22 tuổi, ở xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "hiếp dâm".

Bị can Lê Hoàng Phúc Anh tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN VĨNH LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 21.3, chị B. (18 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) đến nhà người bạn tại xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long, để nhậu. Tiệc nhậu có Phúc Anh tham gia.

Sau buổi tiệc, nhìn thấy chị B. nằm võng một mình, xung quanh không có ai, Phúc Anh khống chế, đưa chị B. vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan công an tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan và mời Phúc Anh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Phúc Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ hiếp dâm nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.