Khởi tố bị can hiếp dâm bé gái 14 tuổi, giả vờ quay phim để đe dọa

Ngày 6.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Trung (37 tuổi, ở phường Tân Lập, Đắk Lắk) để điều tra về 2 hành vi: hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Bắt giam bị can hiếp dâm người dưới 16 tuổBùi Tuấn Trung bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về 2 hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, Trung từng sống chung như vợ chồng với 2 người phụ nữ và có 3 người con. Thời gian gần đây, Trung đến các xã phía tây tỉnh Đắk Lắk làm thuê, sinh sống gần nhà ông M., bố của cháu T. (14 tuổi).

Trong quá trình nhiều lần đến nhà ông M. uống rượu, Trung làm quen với cháu T., kết bạn Facebook và thường xuyên nhắn tin với cháu.

Theo cơ quan chức năng, tháng 6.2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung dụ dỗ cháu đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Trung dùng điện thoại di động giả vờ quay phim để đe dọa, nhằm ngăn cháu T. kể lại sự việc với người lớn.

Đến tháng 4.2026, Trung tiếp tục nhắn tin rủ cháu T. đến căn nhà mình thuê. Tại đây, Trung tiếp tục dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại cháu.

Cuối tháng 8.2026, sau khi kiểm tra điện thoại của con, gia đình cháu T. phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.