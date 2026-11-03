Bắt tạm giam người đàn ông ghen tuông, hành hung vợ cũ

Ngày 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh (50 tuổi, ở xã Ea Ô) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam bị can hành hung vợ cũ do ghen tuông ẢNH: HOÀNG ANH

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trường Sanh là chồng cũ của chị H.T.Đ (48 tuổi, ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk).

Dù đã ly hôn với chị Đ. nhưng Sanh vẫn thường xuyên quay lại ở nhờ, tạm trú tại nhà vợ cũ.

Ngày 12.8, do nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác nên Sanh đã kiếm cớ gây sự, hành hung, gây thương tích trên vùng mặt của chị Đ. với tỷ lệ tổn thương là 15%.

Với hành vi trên, Nguyễn Trường Sanh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong thời gian tại ngoại phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Trường Sanh đã cố tình vi phạm nghĩa vụ tố tụng, không chấp hành triệu tập của cơ quan công an, tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú nên đã bị bắt tạm giam.