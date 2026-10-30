Vợ cũ Mr Hunter mang cả giúp việc trốn ra nước ngoài, cho con học trường quốc tế

Chiều 30.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chứng khoán và ngoại hối, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.



Trong số các bị cáo được xét hỏi có Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - phó tướng của Mr Pips), bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Bỏ trốn ra nước ngoài, cho con học trường quốc tế

Trước bục khai báo, Ngô Thị Thêu thừa nhận có giới thiệu 2 người vào làm việc tại công ty liên quan đến chồng cũ Lê Khắc Ngọ. Khi này, việc giới thiệu chỉ là vô tình, bị cáo không hề hay biết về các hoạt động lừa đảo.

Nữ bị cáo cho biết từng trò chuyện với chồng cũ, nhưng chỉ được biết Mr Hunter làm việc cho một công ty nước ngoài, còn cụ thể ra sao thì không biết.

Cuối tháng 10.2024, thời điểm đường dây của Mr Pips và Mr Hunter dần lộ sáng, Thêu đang mang thai, bèn rời Việt Nam sang Thái Lan. Đi cùng còn có ba con nhỏ và cả bà giúp việc. Mục đích ra nước ngoài để vừa trốn, vừa dưỡng thai.

Hai ngày trước chuyến đi, Thêu nhắn tin cho người mình từng giới thiệu vào công ty làm, dặn tìm cách bỏ trốn.

Đến Thái Lan, Thêu thuê một căn hộ chung cư, cho các con học trường quốc tế, còn mình ở nhà dưỡng thai.

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Hồ sơ vụ án cho thấy tháng 12.2024, Công an TP.Hà Nội ra quyết định truy nã Thêu, đến tháng 2.2025 thì Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Cuộc truy tìm được triển khai ở nhiều quốc gia, đến tháng 5.2025 thì Thêu bị bắt giữ khi đang cư trú trái phép tại Thái Lan.

Thêu thừa nhận hành động nhắn tin kêu người khác trốn đi là "sai trái pháp luật", song cho rằng hành vi này chỉ dừng ở tội không tố giác tội phạm, chứ không phải đồng phạm lừa đảo như cáo trạng truy tố, vì không tham gia quản lý, điều hành hay thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Muốn xin lại 18,3 tỉ đồng nếu là "tiền sạch"

Cáo trạng cho hay, khi khám xét 2 căn hộ của Nguyễn Thị Thêu, cơ quan chức năng thu giữ 141 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5 x 11,5 cm, 1 miếng kích thước 5 x 6 cm, 1 miếng kích thước 5 x 5,5 cm. Số vàng này được định giá tại thời điểm tháng 10.2024 là hơn 356 tỉ đồng, đều do Mr Hunter mua từ tiền phạm tội mà có.

Lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 18,3 tỉ đồng và gần 85.000 USD, là tiền Mr Hunter giao cho Thêu chi tiêu khi còn là vợ chồng.

Tại tòa, chủ tọa đặt câu hỏi với cả Mr Hunter và vợ cũ về khối tài sản khổng lồ nêu trên.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cho hay 143 miếng vàng là tiền lương và hoa hồng do công ty trả. Bị cáo đề nghị định giá lại, vì theo giá thị trường hiện nay thì đã tăng lên khoảng 600 tỉ đồng. Bị cáo xin được dùng toàn bộ số vàng bồi thường cho bị hại.

Trong khi đó, Thêu cho hay khoản tiền 18,3 tỉ đồng và gần 85.000 USD là tài sản mà chồng cũ để lại cho mình chi tiêu, khi cả hai vẫn còn là vợ chồng.

Nếu tòa xác định số tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Lê Khắc Ngọ, Thêu đồng ý dùng toàn bộ để khắc phục hậu quả. Ngược lại, nếu đó không phải tiền do phạm tội mà có, Thêu muốn tòa cho mình "xin lại".

Nữ bị cáo cho biết thêm, hiện ba con nhỏ đang ở cùng bà ngoại, hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Thêu mong tòa xem xét cho khôi phục điện nước tại 2 căn hộ chung cư ở Hà Nội, để "mẹ đẻ có thể cho thuê, lấy tiền chăm sóc các cháu".